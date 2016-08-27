Общество
Источник: Интерфакс
11:04, 27 Августа 2016 Версия для печати

Собянин будет разбираться в гибели 16 человек на складе в СВАО

При пожаре на складе в Отрадном погибли 16 человек, еще четверо были госпитализированы.

Напомним, ранее Sobesednik.ru сообщал об одном погибшем во время пожара в складском помещении на северо-востоке Москвы.

В загоревшемся складском здании в районе Отрадное СВАО Москвы погибли 16 человек. Как сообщает «Интерфакс», еще 4 были госпитализированы.

«Пожар в административно-складском здании типографии ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадали 20 человек, 16 из которых погибли, четыре человека направлены в больницы», – рассказал источник в экстренных службах города. Сообщается также, что погибшими могли быть уроженцы стран СНГ.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter пообещал разобраться в причинах пожара.

«На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое количество жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами», – написал он.

К настоящему времени спасатели МЧС ликвидировали пожар, из которого удалось спасти 12 человек.

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Красникова Диана

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