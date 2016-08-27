Общество
10:34, 27 Августа 2016 Версия для печати

S7 о домогательствах к девочке в самолете: Обстановка была штатной

Самолет S7
В авиакомпании S7 проводят проверку после надругательства над девочкой в самолете
Фото: Global Look Press

В авиакомпании S7 рассказали о штатной обстановке на борту самолета, где пытались надругаться над 9-летней девочкой.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в СК РФ завели уголовное дело по факту попытки изнасилования девятилетней девочки на борту самолета авиакомпании S7, который летел 24 августа из Новосибирска в Москву. В действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней сейчас подозревают 72-летнего жителя Тамбова.

Пресс-секретарь авиакомпании S7 Анна Бажина рассказала Sobesednik.ru о том, что сейчас по факту происшествия проводится внутреннее расследование, в котором принимают участие бортпроводники, работавшие на рейсе, которым летела пострадавшая девочка, а также службы безопасности авиакомпании. Кроме того, авиакомпания постоянно взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы быстрее разобраться в ситуации. Однако пока о результатах, отметили в пресс-службе, говорить рано.

По словам Бажиной, бортпроводники знали о том, что дети летят из Новосибирска в Москву одни: «Их встретили, с ними пообщались и объяснили, что они могут обращаться к бортпроводникам, если им что-то понадобится. Детей разместили на местах в конце салона самолета, где они постоянно находились в поле зрения бортпроводников. Старший бортпроводник в течение всего полета контролировал детей. Обстановка была штатной. Никаких обращений ни от девочек, ни от других пассажиров, сидевших рядом, не было. Была абсолютно спокойная ситуация».

В пресс-службе S7 добавили, что пострадавшая летела в Москву вместе с сестрой, но девочки сидели не рядом: «Они сидели на одном ряду но обе у окна. Одна на месте 26А, а вторая – на месте 26F».

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