Радикалы в Киеве изрисовали фасад здания Россотрудничества

Украинские радикалы ночью напали на здание Российского центра науки и культуры с требованием освободить политзаключенных.

В ночь на субботу, 27 августа, украинские радикалы напали на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве. Как сообщил РИА «Новости» глава центра Константин Воробьев, радикалы группировки С14 требовали освободить политзаключенных и изуродовали фасад здания.

«Их суть сводилась к тому, чтобы мы освободили политических заключенных, которые у нас не содержатся, и остальные традиционные для этой ситуации лозунги», – рассказал Воробьев.

Нападавшие исписали фасад здания надписями, среди которых были призывы освободить осужденных в РФ граждан Украины Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также название самой группировки С14. Свое нападение радикалы снимали на видео, а сама акция продлилась не более пяти минут.

«Фасаду здания причинен незначительный материальный ущерб, а моральный ущерб ничем не измерить», – отметил Воробьев.

Нацполиция Украины задокументировала факт нападения на РЦКН, однако не стала возбуждать уголовное дело.