Пожар с 17 жертвами в СВАО: МЧСники пробили стену для спасения спящих

16 человек задохнулись во сне в запертом помещении склада

Спасателям МЧС пришлось вскрывать стену помещения, где находились 16 погибших во время пожара человек.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин обещал разобраться в гибели 16 человек на складе.

Погибшие во время пожара на складе в Москве задохнулись от дыма во сне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Погибших обнаружили в одном спальном помещении на четвертом этаже. Все задохнулись от дыма во сне», – сообщил источник. По словам представителя главка МЧС, все погибшие находились в заблокированном помещении, и для доступа к ним спасателям пришлось вскрывать стену.

Мэр Москвы Сергей Собянин позднее сообщил в своем Twitter о гибели женщины, которая была эвакуирована из горящего здания. Таким образом число погибших увеличилось до 17 человек. Известно также, что остальные пострадавшие были доставлены в НИИ им. Склифосовского и Городскую больницу №36.

Следствие уже возбудило уголовное дело по факту пожара на складе на Алтуфьевском шоссе в районе Отрадное СВАО Москвы. По предварительным данным, утром в субботу, 27 августа, в складском помещении произошло возгорание, которое распространилось на все четыре этажа здания.