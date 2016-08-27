Насильника 9-летней в самолете смогут привлечь по статье УК

Уголовное дело завели по факту надругательства 72-летнего мужчины над 9-летней девочкой на рейсе Новосибирск – Москва.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 24 августа на самолете из Новосибирска в Москву мужчина пытался изнасиловать девятилетнюю девочку, которая летела без сопровождения взрослых. О попытке изнасилования девочка рассказали родителям по прилету в Москву.

Как сообщило РИА «Новости», СУ СК РФ на транспорте по Москве возбудило уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины из Тамбова, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки.

По последним данным, пострадавшая летела в самолете без взрослых и вместе со своей 11-летней сестрой. Подозреваемый сидел с пострадавшей в соседних креслах.

Отмечается, что авиакомпания «Глобус», самолетом которой летела подвергнувшаяся насилию девочка, проводит внутреннее служебное расследование и оказывает содействие следователям. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.