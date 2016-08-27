Главный раввин РФ: Строим еврейскую жизнь практически с нуля

Sobesednik.ru обсудил обострившийся в мире еврейский вопрос с главным раввином России Берл Лазаром.

В Москве завершился международный съезд раввинов, куда съехались около 500 иудейских лидеров из более чем 30 стран Европы. На повестке дня – проблемы антисемитизма в Европе, положение еврейских общин в России и за рубежом.

По словам главного раввина России Берл Лазара, ситуация с антисемитизмом настолько критическая, что многие проживающие в Европе евреи всерьез задумываются об эмиграции. В России ситуация тоже непростая. Все помнят недавний скандал в Челябинске, где участник внутрипартийного голосования единороссов Владислав Вихорев обвинил евреев в вымирании русского народа.

О проблемах антисемитизма Sobesednik.ru поговорил с главным раввином России Берл Лазаром.

Юдофобия – явление маргинальное.

– Уважаемый раввин Лазар, что происходит с обществом? Почему вдруг российские политики начали высказываться против евреев? Случай с челябинским единороссом, который винит во всех бедах евреев, тому яркий пример.

– То, что произошло в Челябинске, возмутительно! Но я бы не стал говорить огульно: «Российские политики начали высказываться…» Да, в последнее время было несколько такого рода инцидентов. Но к «российской политике» это, по-моему, отношения не имеет: просто отдельные не очень умные люди делают скандальные заявления, рассчитывая привлечь к себе внимание. Иногда им это действительно удается… В любом случае, в России это точно не тенденция. Юдофобия – явление маргинальное, об этом свидетельствуют и мониторинги правозащитников, и наши собственные данные.

Антисемиты были, есть и, к сожалению, будут всегда. Так сложилось исторически, что многие во всех своих бедах винят именно евреев. А с другой стороны, жить в России стало лучше. Люди стали относиться к нам более толерантно, чем раньше. Они поняли, что евреи не такие уж и плохие, как многие думали. А вот в Европе антисемитизм снова поднимает голову – посмотрите, что творится во Франции, Бельгии, Австрии и даже в Голландии, которая раньше говорила, что она свободна от всяких расовых и религиозных предрассудков. Сегодня раввин там боится ехать на работу в общественном транспорте. На людей нападают, бьют, преследуют… Слава Богу, в России в этом плане относительно спокойно.

А если вернуться к теме того челябинского единоросса, позволившего оскорбительные выпады в адрес евреев, то я написал письмо Дмитрию Медведеву – чтобы проинформировать, чтобы он знал, что происходит вокруг… Незамедлительно последовала та жесткая реакция, которую в подобных случаях традиционно демонстрирует руководство «Единой России» – перед нами извинились. Правда, извинений лично от самого Вихорева мы так и не получили.

Лидеры мусульманских стран недостаточно воюют с террором

– В последнее время в мире растут антиисламские настроения. Например, люди могут отказаться сесть в один самолет с мусульманином или требуют запретить буркини. Что происходит с людьми? Человечеству нужен «выдуманный» враг?

– Уверяю вас, никому не нужен враг, тем более выдуманный. Но сейчас ситуация такова, что очень многие террористы заявляют о себе как о блюстителях ислама – якобы, они-то и есть подлинные мусульмане. Люди информированные знают, что это не так. Я, например, регулярно общаюсь с представителями мусульманской общины России и знаю, что эти люди выступают за мир и полностью отвергают насилие. То есть мне понятно, что террористы только прикрываются исламом. Но, к сожалению, человек с улицы этого не знает. Так что имеющиеся фобии – это в первую очередь результат неинформированности.

Здесь есть две проблемы. Первая: политические лидеры мусульманских стран все еще недостаточно воюют с террором, и это несмотря на то, что сегодня большинство жертв террористов – это как раз мирные мусульмане.

И вторая проблема: духовные лидеры ислама пока недостаточно разъясняют, что все эти исламисты, джихадисты и прочие – на самом деле враги ислама!

Берл Лазар Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

Единство без врага – сложно

– Как научить население огромной страны, где живет много национальностей и конфессий, жить в мире и согласии?

– Эта проблема должна волновать не только нас, но и всех – родителей, школу, общественность в целом. Страна, в которой нет единства, обречена на гибель. Хороший тому пример – Украина, где Запад и Восток враждуют. Там люди не просто ненавидят друг друга, но готовы убивать. Как они дошли до этого? Там нет человека, который бы объединял людей, объяснял им, что самая большая сила любого народа – единство.

К сожалению, мы часто объединяемся, когда есть внешний враг. А вот единство без врага – уже сложно. Тут уже должны работать все – родители, учителя, общественность, религиозные лидеры. Они все время должны думать, как сплотить людей, а, значит, нацию. Наша социальная задача – чувствовать ответственность перед другими. Мы должны любить и уважать друг друга. Именно в таком духе нужно воспитывать детей. Чтобы каждый задавался вопросом: «Как я могу помочь другим?», «Как быть полезным?», «Как жить правильно?» Детям нужно внушить – мы все одна семья, где каждый член имеет равные права. Мир – это единый организм, где всё взаимосвязано друг с другом.

Хотел быть адвокатом и учителем, а стал раввином

– Интересно, насколько рано вы поняли, что хотите стать раввином?

– Было время, когда я мечтал стать адвокатом – помогать людям, которые находятся в беде. Потом я хотел стать учителем, чтобы давать детям хорошее образование. Знание – это самый лучший подарок, который может дать человек. Мои родители всегда думали именно так. Моя самая большая мечта была – работать не только ради денег, а чтобы реально быть полезным обществу. В какой-то момент (мне тогда было 16 лет) я понял, что именно став раввином я сразу смогу совместить два этих занятия. На иврите «раввин» значит учитель. Но не тот, который сидит в классе и учит уму-разуму… Часть раввинской работы – вершить суд между людьми. Ко мне часто приходят семейные пары, которые просят развода. Я им обычно говорю: «Давайте сначала выясним, почему вы хотите разойтись». И, слава Богу, в 90% случаев они после беседы со мной не разводятся. А потом, через год или два, снова приходят, но уже со словами благодарности. Заниматься этим тоже не большое удовольствие, но когда видишь результаты, они производят впечатление. Молитва, Суббота, общинные праздники, помощь нуждающимся, судебные разбирательства – всем этим занимается любой раввин, где бы ни жил. Но в России у нас особые задачи – восстановить все, что было сломано, разрушено…

В СССР хотели создать концлагерь для евреев

– По-моему, в России всё замечательно. Евреи прекрасно себя чувствуют…

– Но так было не всегда. Во времена СССР здесь ничего не было. Ни материальной, ни духовной жизни. Люди были оторваны от еврейского мира. Когда в 1989 году я в первый раз приехал в СССР [Берл Лазар родился в Италии, учился в США. Гражданство РФ получил лишь в 2000 году – прим. авт.], был поражен: здесь не было ни книг, ни кошерной пищи, ничего не было, только пустота. Тогда я понял, что должен вернуться в Россию. Уже навсегда!

– Вы говорите, в СССР ничего не было. Люди были оторваны от еврейского мира. А как же Еврейская автономная область? Ни в одной стране мира не было и до сих пор нет автономного еврейского региона.

– В Америке в семи штатах есть города, которые называются «Москва». Что-то мне говорит, что ни один из этих городов не назовешь частью русского мира. Так называемая Еврейская автономная область в СССР точно так же не имела еврейской жизни, как и советская Москва. Правда, там издавалась газета на идиш, но содержание её ничем не отличалось от газеты «Правда». И не было ни одной еврейской школы. И раввина не было. И кошерной кухни не было. Ничего не было, кроме названия. Сейчас мы знаем из исторических документов, что на самом деле проект «еврейской автономии» имел главной целью ассимиляцию евреев. А в какой-то момент появился даже план сослать всех евреев из СССР в эту фальшивую «автономию», то есть сделать ее большим концлагерем для евреев!

Сейчас, слава Богу, в Биробиджане есть и новая синагога, и школа, и еврейский культурный центр; скоро откроем первую микву – бассейн для ритуальных омовений. Строим еврейскую жизнь практически с нуля. Так же, впрочем, как во многих других регионах России.