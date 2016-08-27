Общество
Источник: Новая газета
15:46, 27 Августа 2016 Версия для печати

ФСБ задержала топ-менеджера строившей мост в Крым компании

Топ-менеджера строившей энергомост в Крым компании задержала ФСБ по подозрению в коррупции.

Сотрудники ФСБ задержали заместителя председателя правления Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова. Как сообщает «Новая газета», он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым.

По данным источника, Гончаров был задержан в одном из столичных аэропортов при попытке вылететь за рубеж.

Сотрудники ФСБ также провели обыски по месту работы и нескольким домашним адресам задержанного.

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