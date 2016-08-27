Общество
Источник: Зарубежные СМИ
08:03, 27 Августа 2016 Версия для печати

Два бургера с червями продали в McDonald’s на востоке США

В McDonald’s начали расследование после двух приготовленных гамбургеров с червями в американском штате Кентукки.

Как сообщили зарубежные СМИ, в двух городах американского штата Кентукки посетителям McDonald’s приготовили еду с червями. 21 августа в Мэйфилде местная жительница нашла в купленном гамбургере живого червяка. А 23 августа жительница соседнего Драффенвилля также обнаружила червя в гамбургере.

Известно, что одна из посетительниц, которой продали бургер с червяком, обратилась в компанию McDonald’s, где за обнаружение червяка в еде ей дали подарочную карту на 10 долларов.

Сейчас в компании начали расследование по факту двух происшествий. Все обстоятельства уточняются. Руководство компании пообещало принять все необходимые меры.

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Цыганкова Валерия

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