Общество
Источник: «Собеседник» №31-2016
16:59, 27 Августа 2016 Версия для печати

300 дней рабства. Как россиянин стал невольником, но спасся

Бескрайняя Ногайская степь стала «офисом» Поликарпова почти на год
Бескрайняя Ногайская степь стала «офисом» Поликарпова почти на год
Фото: Стоп-кадр YouTube

Ищущих работу россиян все чаще «трудоустраивают» в горах Северного Кавказа, предостерегает Sobesednik.ru.

Огреб по полный пансион

Сергей Поликарпов в своем нынешнем весе спокойно мог бы сойти за узника Бухенвальда. Взрослый высокий мужчина весит меньше 50 кг. Он не болен анорексией, а лишь несколько дней назад наконец обрел свободу – после 10 месяцев настоящего рабства.

Эпопея началась в октябре 2015 года. Как и во многих других аналогичных случаях – на площади трех вокзалов в Москве. Полиции здесь больше, чем где бы то ни было, но криминал ее, похоже, совсем не боится.

– Я жил в Ухте, работал водителем большегруза. После смерти родителей остался совсем один, захотелось все поменять, – рассказал мне сам Сергей Поликарпов. – Решил поехать в Москву на заработки. Думал, смогу получить в столице реальные деньги. И угораздило меня прямо у вокзала вступить в разговор с двумя парнями славянской наружности, которые предлагали прохожим «хорошую работу». Сказали, как раз нужен опытный водитель...

«Хорошая работа», по словам рекрутеров, включала зарплату 30–40 тысяч, полный пансион с проживанием и питанием, хороший климат по месту работы – рядом с морем. Сергей долго не думал, сел в автобус до Кизляра.

– На автостанции меня встретили трое, посадили в машину, зажали с двух сторон и сказали «не рыпаться». Забрали паспорт и повезли «на работу», – вспоминает Сергей.

Так он, вчера безработный, без собеседований и предварительных знакомств был принят «в штат». Правда, «офис» оказался сараюшкой с печкой, железной койкой и столом. А вокруг – бескрайняя Ногайская степь.

– Я, как приехали, конечно, сразу возмутился: мы так не договаривались! – поясняет Поликарпов. – Но ответом мне были несколько пинков, зуботычин и чувствительных ударов по почкам.

С тех пор начались бесконечные трудовые будни, без выходных и праздников. Сергей не знал ни числа, ни дня недели – ориентировался только по смене времен года. Раз в несколько дней ему подвози-ли еду – макароны, бараний жир, которые Сергей делил на небольшие порции, чтобы не голодать до следующей «передачки». Рацион не менялся ни летом, ни зимой. Готовить Сергей должен был сам – на электроплите, но свет частенько вырубали, и тогда прием пищи отменялся.

Сергей Поликарпов
Сергей Поликарпов
Фото: Sobesednik.ru

– Кормили, можно сказать, чтобы ноги не протянул и мог работать, – говорит бывший узник. – Били так же: чтобы почувствовал, но не потерял работоспособность. Хозяина я видел несколько раз за все время. За мной постоянно присматривали несколько человек из местных, которые периодически менялись. Подъем в 5 утра, работа от рассвета до заката, днем полчаса, чтобы перекусить. Утром выгребал навоз, кормил 25 бычков, потом весь день дробил зерно на корма, пас овец – поголовье около 1,5 тысяч. Через месяц заикнулся о зарплате – опять огреб.

С гор не вернешься

Только спустя 10 месяцев каторжного труда Поликарпов собрался бежать.

– Вышел ночью и пошел. Направления не знал – там в любую сторону степь. Шел ночами, чтобы не обнаружить себя. Сторонился людей и особенно полицейских, которые гарантированно вернули бы меня хозяину или перепродали в горы, откуда вообще никогда не вернешься, – уверен Сергей.

– Это типичная история для юга России, – прокомментировал Sobesednik.ru активист движения против рабства «Альтернатива» Алексей Никитин. – Сельхозплантации, кирпичные заводы и фермы заполнены такими невольниками, которые работают буквально за миску похлебки и посулы в конце сезона выдать зарплату. Но очень редко кто выполняет свои обещания, да и дождаться конца сезона не всем под силу чисто физически. Работа столь тяжела, что местные за нее не берутся, вот и везут рабсилу с московских вокзалов. Кого обещаниями, кого обманом...

Выбравшись в город, Сергей Поликарпов сумел отправить сообщение в «Альтернативу», которая занимается вызволением рабов: «Я оказался в сложном положении...»

– «Сложное положение», – добавляет Алексей, – это было мягко сказано. Когда мы при­ехали на встречу, то увидели истощенного мужчину со слабым голосом, в грязной майке и трениках – той одежде, в которой он уехал из России. Почти за год тяжелого труда он, получается, не заработал ни копейки.

Вынужден скрываться

Сам же Сергей, с которым я встретилась уже в Москве, рад, что жив, относительно здоров и главное – свободен. Но дорога домой оказалась не такой простой. Правозащитники подняли шум, и бывшие работодатели из кавказских степей уже ищут Сергея.

– Мне позвонил некий Ахмед, сказал, чтобы я забрал заявление из полиции и что «надо встретиться». Соседка из Ухты говорит, что некие «нерусские» приходили ко мне на квартиру и спрашивали, где я и когда буду, – рассказывает Сергей, который сейчас вынужден скрываться в Москве у активистов «Альтернативы». Паспорт мужчины с указанным адресом прописки остался у «работодателей».

Полиция пообещала возбудить уголовное дело.

– Периодически доходит до возбуждения уголовных дел по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Невыплата зарплаты», но еще не было ни одного случая, чтобы рабовладельца посадили, – качает головой Алексей. – Все время не хватает доказательств...

Алексей Никитин
Алексей Никитин
Фото: личная страница ВКонтакте

Как выяснил Sobesednik.ru с помощью активистов «Альтернативы», вербовщики на трех вокзалах в Москве, несмотря на публикации в СМИ и жалобы в полицию, продолжают свою «работу». А значит, поток рабов в южные регионы России иссякнет не скоро.

Хроника

- Активисты «Альтернативы» освободили уже не одну сотню современных рабов. Каждый месяц эта летопись пополняется еще несколькими новыми случаями.

- 21 июля свободу получили два россиянина и два беженца из Луганской области Украины, которых удерживали на «кирпичке» в селе Хушет.

- 23 июля на кирпичном заводе в Каспийске были обнаружены двое рабочих, которых родные вот уже несколько месяцев считали пропавшими без вести.

- 1 августа в селе Коктюбей удалось освободить семейную пару с младенцем, который родился уже в рабстве. Пуповину ребенку перерезали на задворках кирпичного завода, где трудились су­пруги.

- 6 августа в Кизляре был освобожден Евгений Андрюшин. Он возвращался домой после двух лет заключения, но ФСИН приобрела ему билет только на половину дороги, а не до дома, как положено по закону. Остальную часть ему предложили заработать вокзальные вербовщики...

Как не попасть в капкан

1. Оформляйте полноценный трудовой договор, никаких устных соглашений! Копию храните у себя.

Группа риска: трудовые мигранты, люди без определенного места жительства, склонные к алкоголизму, с непогашенной судимостью, не имеющие близких родственников (например выпускники детдомов), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (без денег, документов в чужом городе).

2. Не принимайте предложения о работе от случайных людей, на вокзалах и на улице.

3. Не распространяйтесь в беседах с незнакомцами о каких-либо жизненных обстоятельствах, которые поставили вас в трудную ситуацию.

4. Если вам предложили работу, узнайте адрес, где располагается объект, и этот адрес обязательно продиктуйте по телефону своим родным или друзьям.

5. Будьте на связи с домом.

6. Обсудите в подробностях все условия будущей работы: сроки найма, размер зарплаты и условия выплаты, бытовые условия проживания, обеспечение едой.

7. Если работа в другом регионе, узнайте и запишите телефон местного участкового – на всякий случай.

8. Никогда не отдавайте на «ответственное хранение» работодателю свои документы, телефон или иные ценности. Человек без документов и средств связи – идеальный кандидат в рабы.

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