300 дней рабства. Как россиянин стал невольником, но спасся

Ищущих работу россиян все чаще «трудоустраивают» в горах Северного Кавказа, предостерегает Sobesednik.ru.

Огреб по полный пансион

Сергей Поликарпов в своем нынешнем весе спокойно мог бы сойти за узника Бухенвальда. Взрослый высокий мужчина весит меньше 50 кг. Он не болен анорексией, а лишь несколько дней назад наконец обрел свободу – после 10 месяцев настоящего рабства.

Эпопея началась в октябре 2015 года. Как и во многих других аналогичных случаях – на площади трех вокзалов в Москве. Полиции здесь больше, чем где бы то ни было, но криминал ее, похоже, совсем не боится.

– Я жил в Ухте, работал водителем большегруза. После смерти родителей остался совсем один, захотелось все поменять, – рассказал мне сам Сергей Поликарпов. – Решил поехать в Москву на заработки. Думал, смогу получить в столице реальные деньги. И угораздило меня прямо у вокзала вступить в разговор с двумя парнями славянской наружности, которые предлагали прохожим «хорошую работу». Сказали, как раз нужен опытный водитель...

«Хорошая работа», по словам рекрутеров, включала зарплату 30–40 тысяч, полный пансион с проживанием и питанием, хороший климат по месту работы – рядом с морем. Сергей долго не думал, сел в автобус до Кизляра.

– На автостанции меня встретили трое, посадили в машину, зажали с двух сторон и сказали «не рыпаться». Забрали паспорт и повезли «на работу», – вспоминает Сергей.

Так он, вчера безработный, без собеседований и предварительных знакомств был принят «в штат». Правда, «офис» оказался сараюшкой с печкой, железной койкой и столом. А вокруг – бескрайняя Ногайская степь.

– Я, как приехали, конечно, сразу возмутился: мы так не договаривались! – поясняет Поликарпов. – Но ответом мне были несколько пинков, зуботычин и чувствительных ударов по почкам.

С тех пор начались бесконечные трудовые будни, без выходных и праздников. Сергей не знал ни числа, ни дня недели – ориентировался только по смене времен года. Раз в несколько дней ему подвози-ли еду – макароны, бараний жир, которые Сергей делил на небольшие порции, чтобы не голодать до следующей «передачки». Рацион не менялся ни летом, ни зимой. Готовить Сергей должен был сам – на электроплите, но свет частенько вырубали, и тогда прием пищи отменялся.

Сергей Поликарпов Фото: Sobesednik.ru

– Кормили, можно сказать, чтобы ноги не протянул и мог работать, – говорит бывший узник. – Били так же: чтобы почувствовал, но не потерял работоспособность. Хозяина я видел несколько раз за все время. За мной постоянно присматривали несколько человек из местных, которые периодически менялись. Подъем в 5 утра, работа от рассвета до заката, днем полчаса, чтобы перекусить. Утром выгребал навоз, кормил 25 бычков, потом весь день дробил зерно на корма, пас овец – поголовье около 1,5 тысяч. Через месяц заикнулся о зарплате – опять огреб.

С гор не вернешься

Только спустя 10 месяцев каторжного труда Поликарпов собрался бежать.

– Вышел ночью и пошел. Направления не знал – там в любую сторону степь. Шел ночами, чтобы не обнаружить себя. Сторонился людей и особенно полицейских, которые гарантированно вернули бы меня хозяину или перепродали в горы, откуда вообще никогда не вернешься, – уверен Сергей.

– Это типичная история для юга России, – прокомментировал Sobesednik.ru активист движения против рабства «Альтернатива» Алексей Никитин. – Сельхозплантации, кирпичные заводы и фермы заполнены такими невольниками, которые работают буквально за миску похлебки и посулы в конце сезона выдать зарплату. Но очень редко кто выполняет свои обещания, да и дождаться конца сезона не всем под силу чисто физически. Работа столь тяжела, что местные за нее не берутся, вот и везут рабсилу с московских вокзалов. Кого обещаниями, кого обманом...

Выбравшись в город, Сергей Поликарпов сумел отправить сообщение в «Альтернативу», которая занимается вызволением рабов: «Я оказался в сложном положении...»

– «Сложное положение», – добавляет Алексей, – это было мягко сказано. Когда мы при­ехали на встречу, то увидели истощенного мужчину со слабым голосом, в грязной майке и трениках – той одежде, в которой он уехал из России. Почти за год тяжелого труда он, получается, не заработал ни копейки.

Вынужден скрываться

Сам же Сергей, с которым я встретилась уже в Москве, рад, что жив, относительно здоров и главное – свободен. Но дорога домой оказалась не такой простой. Правозащитники подняли шум, и бывшие работодатели из кавказских степей уже ищут Сергея.

– Мне позвонил некий Ахмед, сказал, чтобы я забрал заявление из полиции и что «надо встретиться». Соседка из Ухты говорит, что некие «нерусские» приходили ко мне на квартиру и спрашивали, где я и когда буду, – рассказывает Сергей, который сейчас вынужден скрываться в Москве у активистов «Альтернативы». Паспорт мужчины с указанным адресом прописки остался у «работодателей».

Полиция пообещала возбудить уголовное дело.

– Периодически доходит до возбуждения уголовных дел по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Невыплата зарплаты», но еще не было ни одного случая, чтобы рабовладельца посадили, – качает головой Алексей. – Все время не хватает доказательств...

Алексей Никитин Фото: личная страница ВКонтакте

Как выяснил Sobesednik.ru с помощью активистов «Альтернативы», вербовщики на трех вокзалах в Москве, несмотря на публикации в СМИ и жалобы в полицию, продолжают свою «работу». А значит, поток рабов в южные регионы России иссякнет не скоро.

Хроника

- Активисты «Альтернативы» освободили уже не одну сотню современных рабов. Каждый месяц эта летопись пополняется еще несколькими новыми случаями.

- 21 июля свободу получили два россиянина и два беженца из Луганской области Украины, которых удерживали на «кирпичке» в селе Хушет.

- 23 июля на кирпичном заводе в Каспийске были обнаружены двое рабочих, которых родные вот уже несколько месяцев считали пропавшими без вести.

- 1 августа в селе Коктюбей удалось освободить семейную пару с младенцем, который родился уже в рабстве. Пуповину ребенку перерезали на задворках кирпичного завода, где трудились су­пруги.

- 6 августа в Кизляре был освобожден Евгений Андрюшин. Он возвращался домой после двух лет заключения, но ФСИН приобрела ему билет только на половину дороги, а не до дома, как положено по закону. Остальную часть ему предложили заработать вокзальные вербовщики...

Как не попасть в капкан

1. Оформляйте полноценный трудовой договор, никаких устных соглашений! Копию храните у себя.

Группа риска: трудовые мигранты, люди без определенного места жительства, склонные к алкоголизму, с непогашенной судимостью, не имеющие близких родственников (например выпускники детдомов), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (без денег, документов в чужом городе).

2. Не принимайте предложения о работе от случайных людей, на вокзалах и на улице.

3. Не распространяйтесь в беседах с незнакомцами о каких-либо жизненных обстоятельствах, которые поставили вас в трудную ситуацию.

4. Если вам предложили работу, узнайте адрес, где располагается объект, и этот адрес обязательно продиктуйте по телефону своим родным или друзьям.

5. Будьте на связи с домом.

6. Обсудите в подробностях все условия будущей работы: сроки найма, размер зарплаты и условия выплаты, бытовые условия проживания, обеспечение едой.

7. Если работа в другом регионе, узнайте и запишите телефон местного участкового – на всякий случай.

8. Никогда не отдавайте на «ответственное хранение» работодателю свои документы, телефон или иные ценности. Человек без документов и средств связи – идеальный кандидат в рабы.