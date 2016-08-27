Общество
Источник: Сайт Министерства обороны РФ
14:26, 27 Августа 2016 Версия для печати

30 самолетов и вертолетов проверят ПВО в Южном военном округе

В рамках внезапной проверки боеготовности российских Вооруженных сил экипажи ВКС проверят ПВО Южного военного округа.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Сети появились кадры начала внезапной проверки ВС РФ.

Экипажи истребительной, бомбардировочной, армейской, дальней и военно-транспортной авиации на протяжении нескольких дней и ночей будут выполнять полеты в зоне противовоздушной обороны Южного военного округа. Как сообщает Министерство обороны, в проверке будут задействованы МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Ан-12, Ил-76, Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другие. Всего к проверке будут привлечены 30 самолетов и вертолетов.

«Самолеты и вертолеты будут выполнять полеты на высотах от 50 до 10 тысяч метров с различными скоростями для того, чтобы остаться незамеченными для радиолокационных станций дежурных сил ПВО округа», – сказано в сообщении.

Внезапная проверка Вооруженных сил России была объявлена в 7:00 мск 25 августа. Завершиться она должна в среду, 31 августа.

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Красникова Диана

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