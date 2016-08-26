Закупки импортных продуктов ограничат для школ и армий в РФ

Правительство РФ утвердило перечень продуктов, закупки которых ограничат для стимуляции отечественного производства.

В правительстве РФ утвердили ограничения при государственных и муниципальных закупках на 23 наименования. Полный список попавших в реестр продуктов опубликован на сайте кабинета министров. Под ограничение попали переработанная и консервированная рыба, икра и ее заменители, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, птица, молочная продукция, шелушеный рис, сахар, соль и ряд других товаров.

Список был сформирован по принципу «третьего лишнего», то есть если на тендер поданы как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то заявка с импортными продуктами отклоняется.

Как сказано в пояснительной записке, включенные в перечень продукты производятся в России и ЕАЭС в достаточных количествах, и ограничение будет способствовать развитию производства. При этом отмечается, что ограничения не распространяются на коммерческие закупки – они вводятся только на закупки для школ, детских садов, больниц, армии и других госструктур.