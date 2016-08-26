Общество
Источник: Сайт Правительства РФ
12:45, 26 Августа 2016 Версия для печати

Закупки импортных продуктов ограничат для школ и армий в РФ

Правительство РФ утвердило перечень продуктов, закупки которых ограничат для стимуляции отечественного производства.

В правительстве РФ утвердили ограничения при государственных и муниципальных закупках на 23 наименования. Полный список попавших в реестр продуктов опубликован на сайте кабинета министров. Под ограничение попали переработанная и консервированная рыба, икра и ее заменители, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, птица, молочная продукция, шелушеный рис, сахар, соль и ряд других товаров.

Список был сформирован по принципу «третьего лишнего», то есть если на тендер поданы как минимум две заявки от России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то заявка с импортными продуктами отклоняется.

Как сказано в пояснительной записке, включенные в перечень продукты производятся в России и ЕАЭС в достаточных количествах, и ограничение будет способствовать развитию производства. При этом отмечается, что ограничения не распространяются на коммерческие закупки – они вводятся только на закупки для школ, детских садов, больниц, армии и других госструктур.

читайте также:Рост цен на продукты ускорился
Что из продуктов и на сколько подорожает до конца 2016 года
Эксперты прогнозируют, что годовой рост цен на продовольственные товары будет больше 10%, узнал Sobesednik.ru »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»