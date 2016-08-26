Захватчик "Ситибанка" объявил сухую голодовку в зале суда

Суд арестовал предпринимателя Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении «Ситибанка».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что СК рассказал о мотивах захватчика отделения «Ситибанка» в Москве.

Пресненский суд Москвы до 24 октября арестовал 55-летнего предпринимателя Арама Петросяна, который захватил отделение «Ситибанка» в минувшую среду, 24 августа. Как сообщает РБК, после ареста бизнесмен, полностью признавший свою вину, объявил сухую голодовку.

Адвокат подсудимого просил назначить меру наказания в виде домашнего ареста, чтобы Петросян мог ухаживать за больной матерью, однако суд отклонил просьбу.

«Петросян полностью признал вину, он ранее не судим и имеет престарелую мать, страдающую болезнью Альцгеймера», – заявил адвокат.

Петросян также заявил, что он не преступник и не нарушал закон и «пошел захватить банк с паспортом с открытым лицом». По его словам, он хотел лишь донести до общественности свои проекты.