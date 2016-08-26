Захватчик Ситибанка объявил голодовку за отказ в домашнем аресте

Арестованный на два месяца предприниматель Арам Петросян, захвативший отделение Ситибанка в центре Москвы, объявил голодовку.

Ранее Sobesednik.ru писал, что первостепенным мотивом для захвата заложников и угроз взорвать помещение было тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по нескольким кредитам.

Как сообщает «Интерфакс», в пятницу, после оглашения наказания в Пресненском суде, когда мужчину начали уводить из зала, он крикнул журналистам, что объявляет сухую голодовку.

Незадолго до этого в ходе судебного заседания Петросян просил суд не помещать его в тюрьму, чтобы он мог ухаживать за матерью, которая якобы страдает синдромом Альцгеймера: «У меня больная мать, она один раз чуть не сожгла квартиру, за ней нужно следить. Я варю ей супы каждые два дня. Прошу о домашнем аресте».

Следователь выступал против домашнего ареста, так как мужчина не живет по месту регистрации. Суд просьбу предпринимателя не удовлетворил.

Ранее московский Пресненский суд произвел арест Арама Петросяна. Ему предъявлялось обвинение в захвате заложников по ч. 2 ст. 206 Уголовного Кодекса РФ. В тюрьме мужчина проведет по меньшей мере два месяца.