Общество
Источник: Интерфакс
16:58, 26 Августа 2016 Версия для печати

Захватчик Ситибанка объявил голодовку за отказ в домашнем аресте

Арестованный на два месяца предприниматель Арам Петросян, захвативший отделение Ситибанка в центре Москвы, объявил голодовку.

Ранее Sobesednik.ru писал, что первостепенным мотивом для захвата заложников и угроз взорвать помещение было тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по нескольким кредитам.

Как сообщает «Интерфакс», в пятницу, после оглашения наказания в Пресненском суде, когда мужчину начали уводить из зала, он крикнул журналистам, что объявляет сухую голодовку.

Незадолго до этого в ходе судебного заседания Петросян просил суд не помещать его в тюрьму, чтобы он мог ухаживать за матерью, которая якобы страдает синдромом Альцгеймера: «У меня больная мать, она один раз чуть не сожгла квартиру, за ней нужно следить. Я варю ей супы каждые два дня. Прошу о домашнем аресте».

Следователь выступал против домашнего ареста, так как мужчина не живет по месту регистрации. Суд просьбу предпринимателя не удовлетворил.

Ранее московский Пресненский суд произвел арест Арама Петросяна. Ему предъявлялось обвинение в захвате заложников по ч. 2 ст. 206 Уголовного Кодекса РФ. В тюрьме мужчина проведет по меньшей мере два месяца.

читайте также:Павел Медведев
Финансовый омбудсмен о захвате банка: Процедура банкротства не работает совсем
О том, что происходит с процедурой банкротства в России, рассказал Sobesednik.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев »

Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Россия встревожена непредсказуемостью Турции?
17:13, 26 Августа 2016
Были или нет переговоры главы Генштаба РФ с турецким коллегой и что там могли обсуждать, узнал у экспертов Sobesednik.ru
»
Андрей Туманов: Августовские хлопоты, или Что делать на огороде в конце лета
17:03, 26 Августа 2016
Главный садовод России Андрей Туманов рассказал Sobesednik.ru, на каких работах в огороде сейчас надо сконцентрироваться
»
Ирина Петровская о министре Мединском: Было бы смешно, не будь так грустно
16:45, 26 Августа 2016
Стремление министра победить лидера проката, «Отряд самоубийц», «патриотическим кино» обсудил с критиком Sobesednik.ru
»