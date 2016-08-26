Общество
Источник: Зарубежные СМИ
15:46, 26 Августа 2016 Версия для печати

Учёные нашли "тёмного двойника Млечного Пути"

Астрономы выяснили, что галактика «Стрекоза 44» в созвездии Волосы Вероники почти на 100% состоит из тёмной материи.

Об этом открытии международная команда астрономов написала в журнале Astrophysical Journal Letters.

Учёные сообщили, что «Стрекоза 44» похожа на Млечный Путь по своей массе, однако данная галактика отличается по количеству звёзд в структуре.

Согласно данным исследователей, «Стрекоза 44» на 99,99% состоит из тёмной материи, что даёт повод пересмотреть принятые ранее теории об образовании галактик. Учёные неофициально назвали «Стрекозу» двойником Млечного Пути.

«Стрекоза 44» впервые была открыта в прошлом году, но первые данные по ней удалось получить только сейчас.

Астрономы предположили, что открытие двойника Млечного Пути поможет понять, что из себя представляет тёмная материя.

«Открытие этой галактики — настоящий подарок для тех, кто изучает тёмную материю», — заключил ведущий автор исследования Питер Ван Доккум.

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