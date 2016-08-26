Общество
Источник: РИА Новости
09:29, 26 Августа 2016 Версия для печати

Трудности с деньгами толкнули Петросяна на захват "Ситибанка"

Следствие назвало главный мотив захватчика отделения «Ситибанка» в Москве.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Кремль рассмотрит вопрос о защите захватившего отделение «Ситибанка» Арама Петросяна.

Следственный комитет РФ по Москве назвал мотив Арама Петросяна, который захватил заложников и угрожал взорвать отделение «Ситибанка» на Большой Никитской улице в ЦАО. Об этом пишет РИА «Новости» в пятницу, 26 августа, со ссылкой на заявление помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.

«В качестве первостепенного мотива следователи Главного управления рассматривают тяжелое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками», – сказала Иванова.

Суд рассмотрит ходатайство об аресте Арама Петросяна 26 августа.

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