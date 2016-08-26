Общество
Источник: Зарубежные СМИ
10:14, 26 Августа 2016 Версия для печати

Теракт в курдском районе Турции: 9 погибших и 64 раненых

Жертвами теракта около КПП на юго-востоке Турции стали как минимум девять полицейских.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на КПП в городе Джизре на юго-востоке Турции произошел теракт. Взорвался заминированный автомобиль.

Как сообщили зарубежные СМИ, не менее девяти сотрудников турецкой полиции погибли в результате взрыва в провинции Ширнак. По последним данным, 64 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в местные больницы. Также в результате взрыва возле КПП полностью разрушился фасад здания регионального командования спецназа полиции.

Сейчас на месте происшествия находятся машины «скорой», медицинские вертолеты, полиция и пожарные. В провинции Ширнак начата операция по поиску и ликвидации устроивших теракт.

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