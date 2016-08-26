Текст дня: Был ли политизирован процесс над Беловым?

Общественно-политический деятель Илья Константинов порассуждал о том, есть ли будущее у сегодняшних политзаключенных.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 24 августа Мещанский районный суд Москвы признал националиста Александра Белова виновным в хищении средств и экстремизме. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы. На своей странице в Facebook общественно-политический деятель Илья Константинов порассуждал о том, от чего зависит будущее сегодняшних политзаключенных. Орфография и пунктуация автора сохранены.

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Зачистка продолжается. Александра Белова приговорили к семи с половиной годам колонии.

Приговор знаковый: политический характер дела нисколько не скрывался властями - напротив, всячески подчеркивался. Иначе обвинение не стало бы ссыпать в один мешок самые разные составы, от отмывания денег до создания экстремистского сообщества. И не важно, что инкриминируемые обвиняемому деяния якобы совершались на территории Казахстана. Всем интересующимся процессом изначально было понятно, что эта казахская эпопея не более, чем предлог для того, чтобы упрятать за решетку активного противника режима. "А вот нечего было на митинги объединенной оппозиции ходить и царя-батюшку поминать недобрым словом", примерно такой месседж читается между строк вынесенного сегодня приговора.

Белов далеко не первый и, боюсь, не последний политзаключенный современной России. Не первый он и среди лидеров русских националистов, попавших под репрессивный каток власти. Но, надеюсь, один из последних оппозиционных политиков, имя которого не упоминается в СМИ без обязательного осуждающего клейма "националист".

Все, с расправой над Беловым русский национализм старого формата, выросший из молодежной контр-культуры начала 90-ых можно считать окончательно разгромленным. Все, кого удалось посадить, посажены. Остальные или эмигрировали, или ушли в глубокую тень, отдающую сыростью могилы. Полноводные некогда Русские марши мелеют и разбиваются на отдельные ручейки. Можно, конечно, и дальше прыгать под песни "Коловрата", но пора понять, что националистическая субкультурная тусовка не имеет никаких шансов в большой политике. Зато имеет все шансы угодить за решетку, поскольку она самый уязвимый сегмент оппозиционного спектра - мировое сообщество за националистов вписываться не любит, да и российское гражданское общество неохотно протягивает руку помощи националистическим "париям". Впрочем, и другие "измы", какой бы ореол святости не создавали им популярные журналисты, быстро теряют свои яркие перья в столкновении с реалиями российского бытия. Все они ограничены и склонны к сектантству и потому политически бесперспективны. Нынче побеждают прагматики.

Из этого пора делать серьезные выводы. Один из таких выводов, между прочим, был сделан в схожей политической ситуации более двух тысяч лет назад: "Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно..."Тогда столь радикальная позиция была навеяна террором римских наместников, перед которыми все были в ровной степени бесправны и беспомощны. Сегодня все россияне, кроме кучки неприкосновенных, в равной степени бесправны перед лицом репрессивной государственной машины, по историческому недоразумению, называющейся "российской".

А тут еще, совершенно не ко времени, конфликт цивилизаций, загоняющий испуганного обывателя под спасительный сапог околоточного. И там ему уж совсем не до свобод.

Плохой расклад для оппозиции. И все же, именно из кризиса, переживаемого ныне протестным движением, может вырасти новая оппозиция, с понятными народу лозунгами, гибкой тактикой и современными, свободными от идеологических шор лидерами. Она должна появиться, иначе беда. Хватит ли у нас для этого мудрости? Сможем ли вырасти наконец из детских политических помочей, в которых нас умышленно держат десятилетиями? От этого зависит и будущее сегодняшних политзаключенных.

А Саше Белову - мужества, терпения и веры. Все еще впереди.

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