Общество
11:52, 26 Августа 2016 Версия для печати

Рябины, березы и хвойные высадят в Москве в память о жертвах ГУЛАГа

Сад памяти жертв ГУЛАГа возведут около Музея истории ГУЛАГа в Москве. Судьбы людей будут символизировать различные растения.

В Москве проходят работы по созданию сада в память жертвам ГУЛАГа возле одноименного Музея истории. Как сообщается на официальном сайте мэрии, на территории сада будут высажены деревья, символизирующие судьбы известных заключенных. Это будут и растения, росшие в бывших лагерях: это, к примеру, березы с Соловецких островов, лиственницы из Магадана и каштаны из Йошкар-Олы.

«Сад должен стать местом для прогулок и размышлений. Его мемориальная составляющая будет возвращать к осмыслению увиденного в музее... А тот факт, что объектами, фиксирующими память о людях и событиях, будут выступать не монументы, а живые растения, должен придавать этому осмыслению ноту надежды и оптимизма», — отметил Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа.

Кроме сада планируется постоянная экспозиция, открытие которой намечено на осень 2017 года, а возведение нового выставочного павильона и открытого кинотеатра-лектория. В последнем будут устраиваться лекции, семинары, а также открытые кинопоказы и спектакли, показывающие те времена. Помимо этого в музее хотят построить мастерскую для художников, чье творчество связано с периодом ссылок и репрессий.

«Это будет экспериментальная площадка, способствующая привлечению в музей творческой молодёжи. Кроме того, тематика театральных постановок, музыкальных концертов и кинопоказов будут способствовать осмыслению феномена ГУЛАГа», — рассказал Роман Романов.

Отмечается, что первые деревья в мемориальном саду уже высажены: рябины и каштаны, росшие в бывших местах заключения в Йошкар-Оле.

Напомним, что 30 октября — День памяти жертв репрессий в России.

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