Общество
Источник: Метеоновости
08:43, 26 Августа 2016 Версия для печати

Последняя пятница августа принесёт москвичам облачность

25 августа в Москве ожидается сильная облачность и 23 градуса выше нуля.

Согласно данным портала «Метеоновости», на протяжении всего дня в Москве и Подмосковье осадков не ожидается, но небо затянется облаками. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 23 градусов тепла, по области — до 25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Синоптики отметили, что пятничная погода не должна вызвать ухудшения самочувствия у большинства людей, лишь незначительно повышенный фон атмосферного давления может доставить неприятности метеочувствительным людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с вегето-сосудистой дистонией.

Худик Ольга

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