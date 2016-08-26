Последняя пятница августа принесёт москвичам облачность

25 августа в Москве ожидается сильная облачность и 23 градуса выше нуля.

Согласно данным портала «Метеоновости», на протяжении всего дня в Москве и Подмосковье осадков не ожидается, но небо затянется облаками. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 23 градусов тепла, по области — до 25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Синоптики отметили, что пятничная погода не должна вызвать ухудшения самочувствия у большинства людей, лишь незначительно повышенный фон атмосферного давления может доставить неприятности метеочувствительным людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с вегето-сосудистой дистонией.