Пользователям сети предложили 28 вариантов памятника жертвам А321

Правительство Ленобласти открыло голосование на лучший макет памятника жертвам крушения рейса А321.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти Санкт-Петербурга опровергли заявления об отказе предоставить участок парка для размещения мемориала жертвам А321.

Голосование размещено на сайте правительства. Пользователям предлагается на выбор 28 вариантов памятников. Голосование подойдёт к концу 1 сентября в 21:00, сообщает Neva Room.

В конкурсе на лучший вариант памятника приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и других регионов России.

Напомним, что крупнейшая в истории российской авиации катастрофа произошла 31 октября прошлого года. Рейс А321, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Петербург, через 23 минуты после взлёта потерпел крушение над центральной частью Синайского полуострова на территории Египта. Все 224 человека, находящиеся на борту, погибли.

Следствие выяснило, что на борту воздушного судна произошёл взрыв.