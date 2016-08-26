Общество
Источник: «The Neva Room»
13:43, 26 Августа 2016 Версия для печати

Пользователям сети предложили 28 вариантов памятника жертвам А321

Правительство Ленобласти открыло голосование на лучший макет памятника жертвам крушения рейса А321.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти Санкт-Петербурга опровергли заявления об отказе предоставить участок парка для размещения мемориала жертвам А321.

Голосование размещено на сайте правительства. Пользователям предлагается на выбор 28 вариантов памятников. Голосование подойдёт к концу 1 сентября в 21:00, сообщает Neva Room.

В конкурсе на лучший вариант памятника приняли участие жители Санкт-Петербурга, Ленобласти, Москвы и других регионов России.

Напомним, что крупнейшая в истории российской авиации катастрофа произошла 31 октября прошлого года. Рейс А321, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Петербург, через 23 минуты после взлёта потерпел крушение над центральной частью Синайского полуострова на территории Египта. Все 224 человека, находящиеся на борту, погибли.

Следствие выяснило, что на борту воздушного судна произошёл взрыв.

читайте также:Место крушения A321
Интервью: о причастности "Серых волков" к авиакатастрофе А321
Эксперт поведал Sobesednik.ru, кто может стоять за версией о том, что самолёт над Синаем взорвали турецкие «Серые волки» »

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»