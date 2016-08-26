Общество
Источник: Коммерсантъ
10:00, 26 Августа 2016 Версия для печати

Покупка детьми алкоголя может обернуться штрафом для родителей

В России родителей могут обязать нести материальную ответственность за незаконное приобретение их детьми алкоголя.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разрабатывает поправки к действующему законодательству о порядке сбыта алкогольной продукции. Как пишет газета «Коммерсантъ», теперь за приобретение несовершеннолетними алкоголя будут отвечать не только продавцы, но и родители покупателей.

Продавцы считают, что родителей необходимо наказывать штрафом в 2-3 тысячи рублей за неисполнение родителями «обязанности обеспечить соблюдение запрета на приобретение несовершеннолетними алкогольной продукции». При повторном нарушении штраф для родителей предлагают увеличить.

Также предлагается обязать абсолютно всех покупателей алкогольной продукции каждый раз предъявлять продавцу паспорт. В действующем законодательстве продавец имеет право лишь попросить об этом покупателя.

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