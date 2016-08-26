Очевидец обвал перехода на "Дмитровской": Начали разбегаться люди

Очевидица обвала подземного перехода на «Дмитровской» рассказала как минимум об одном пострадавшем в инциденте.

Ранее Sobesednik.ru писал об обвале подземного перехода на станции метро «Дмитровская» в Москве в ходе работ по сносу «самостроя».

Очевидица происшествия Лейла Агирбова рассказала Sobesednik.ru, что инцидент произошел в подземном переходе на выходе со станции метро «Дмитровская» 26 августа около 16:00. В нескольких шагах от девушки произошел обвал железных балок: «Металлические конструкции, бетон, пыль. Я даже не смогла все рассмотреть. Все произошло за долю секунды. Начали разбегаться люди».

Агирбова уточнила, что рядом с местом обвала недавно находилось стеклянное кафе «Шоколадница». В последнее время велись работы по демонтажу здания в рамках сноса «самостроя». По словам Агирбовой, обвал подземного перехода произошел как раз во время работ по сносу «самостроев».

Очевидица добавила, что на данный момент ей известно только об одном пострадавшем в результате обвала подземного перехода. Это мужчина примерно 60 лет. Ему оказали медицинскую помощь прибывшие на место инцидента медики. Также на месте находятся сотрудники МЧС.

Пока не ясно, остановлены ли работы по сносу «самостроев» в районе обвала перехода.