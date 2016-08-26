Общество
Источник: РИА Новости
14:35, 26 Августа 2016 Версия для печати

Мужчина надругался над 9-летней девочкой в самолете в Москву

Девятилетняя девочка пострадала от сексуального насилия во время перелета из Новосибирска в Москву.

Пассажир авиарейса из Новосибирска в Москву совершил насильственные действия сексуального характера над девятилетней девочкой, которая летела в соседнем кресле. Как сообщает РИА «Новости», следствие установило личность подозреваемого и разыскивает его.

Источник сообщает, что пострадавшая девочка летела в Москву вместе со взрослыми. По прилете девочка рассказала о случившемся матери.

«Пассажир авиарейса Новосибирск – Москва совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сидевшей рядом в соседнем кресле», – рассказали в СК.

44-летний мужчина, летевший в соседнем кресле, оказался жителем Тамбовской области.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

читайте также:Амиши
Дочь в подарок педофилу. Религиовед о странных нравах амишей
Религиовед призвала не судить о всех кальвинистах по паре из Пенсильвании, «подарившей» свою дочь педофилу »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»