Мужчина надругался над 9-летней девочкой в самолете в Москву

Девятилетняя девочка пострадала от сексуального насилия во время перелета из Новосибирска в Москву.

Пассажир авиарейса из Новосибирска в Москву совершил насильственные действия сексуального характера над девятилетней девочкой, которая летела в соседнем кресле. Как сообщает РИА «Новости», следствие установило личность подозреваемого и разыскивает его.

Источник сообщает, что пострадавшая девочка летела в Москву вместе со взрослыми. По прилете девочка рассказала о случившемся матери.

«Пассажир авиарейса Новосибирск – Москва совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сидевшей рядом в соседнем кресле», – рассказали в СК.

44-летний мужчина, летевший в соседнем кресле, оказался жителем Тамбовской области.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.