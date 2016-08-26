Лужков не вмешивается в бизнес своей жены

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков гордится своей «суперталантливой» женой, возглавившей рейтинг самых богатых женщин в РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин России, составленный Forbes. Батурину признают богатейшей женщиной в России уже четвертый год подряд.

Как сообщило РИА «Новости», экс-глава Москвы Юрий Лужков заявил о том, что гордится своей женой, которая в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин в России: «Я горжусь талантом своей жены. И меня меньше интересуют ее, как говорится, бизнес-достижения, она талантливый человек, причем, я бы сказал, и в бизнесе, и в искусстве, и в лошадях, которыми она до сих пор занимается. Это суперталантливый человек».

Кроме того, Лужков отметил, что не вмешивается в бизнес своей жены, чтобы не «разрушить семью»: «Я даже после ухода с поста мэра, до ухода — тем более, не занимаюсь ее делами, если мы вдвоем их будем вести, то мы можем разрушить семью».