Кадыров позвал Путина в Чечню на тренировку по дзюдо

Президент России Владимир Путин во время ночной встречи с врио главы Чечни Рамзаном Кадыровым обсудил состояние региона.

В ходе ночного совещания президент России Владимир Путин обсудил с врио Чечни Рамзаном Кадыровым развитие республики. По словам Кадырова, в регионе снизилась преступность и нет тяжелых преступлений террористического характера. Стенограмма встречи опубликована на сайте президента РФ в пятницу, 26 августа.

«В республике стабильная ситуация, порядок. По тяжким и особо тяжким преступлениям террористического характера – нет у нас», – заявил врио Чечни. При этом Кадыров отметил, что майские указания президента выполняются и Чечня находится в пятерке первых по их исполнению.

В ходе встречи врио главы Чечни рассказал, что в регионе хорошо подготовились к новому учебному году, открыв 19 школ, и закончили первую программу по аварийному жилью, расселив около 4 тысяч человек. Кадыров также отметил, что в республике сократилось число безработных и появилось 5 тысяч новых рабочих мест.

Рамзан Кадыров рассказал о развитии спорта в республике и пригласил Владимира Путина поприсутствовать на тренировках по дзюдо. Президент России ответил, что с удовольствием приедет в Чечню.