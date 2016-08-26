Изнасилованная в самолете 9-летняя девочка летела без родителей

В СК РФ не исключили, что девочка могла испугаться и не сказать о попытке изнасилования другим пассажирам самолета.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 44-летнего пассажира рейса Новосибирск — Москва заподозрили в изнасиловании девятилетней девочки.

В пресс-службе Московского межрегионального СУ СК РФ на транспорте Sobesednik.ru рассказали, что инцидент с девятилетней девочкой на борту самолета из Новосибирска в Москву произошел 24 августа. Девочка летела в Москву без сопровождения взрослых. Ее сосед совершил в отношении нее действия сексуального характера, о чем пострадавшая рассказала матери по прилету. После этого родители ребенка обратились в правоохранительные органы.

В пресс-службе отметили, что сейчас личность пассажира, который пытался изнасиловать девочку, установлена. Проводятся следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание мужчины. Также установлены личности всех пассажиров самолета, которые летели этим же рейсом. Теперь их всех будут допрашивать, чтобы выяснить, видел ли кто-то из них насильственные действия над девочкой или нет. В пресс-службе не исключили, что девочка могла испугаться и не сказать никому из пассажиров о действиях сексуального характера, учитывая ее возраст.

В ближайшее время по факту происшествия возбудят уголовное дело. Кроме того, проведут медицинскую экспертизу, чтобы установить факт сексуального насилия над девочкой.

В пресс-службе добавили, что то, что девочка летела в Москву без сопровождения взрослых — обычная процедура. Дети старше шести лет могут летать в самолетах без взрослых. При этом сотрудники авиакомпаний сопровождают их на борт и провожают до зоны прилета.