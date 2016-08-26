Голодец пообещала полную индексацию пенсий в следующем году

Вице-премьер РФ Ольга Голодец рассказала о порядке индексации пенсий в будущем 2017 году.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в 2017 году пенсионерам выплатят по 5 тысяч в качестве доиндексации.

Определенный законом порядок индексации пенсий по фактической инфляции будет восстановлен в следующем году, заявила вице-премьер России Ольга Голодец. По ее словам, необходимые средства уже заложены в бюджет и индексация будет восстановлена в полном объеме.

«Единовременная денежная выплата – это мера разовая. С 1 января 2017 года восстанавливается обычный, законный порядок индексации пенсий. Индексация в 2017 году заложена в полном объеме, как и положено – по фактической инфляции», – цитирует Голодец «Интерфакс».

До этого премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что во втором полугодии 2016 года правительство проведет очередную индексацию в виде единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей.