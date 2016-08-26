Общество
Источник: Зарубежные СМИ
13:53, 26 Августа 2016 Версия для печати

Apple разрабатывает свою соцсеть для общения и создания видео

Компания Apple планирует создание собственной социальной сети. Основой для нее станет Facebook, Instagram и Snapchat.

Новое приложение для соцсети, разрабатываемое корпорацией Apple, даст возможность своим пользователям создавать и редактировать видео, обрабатывать их с помощью фильтров и делиться получившимися роликами, передает Bloomberg. Компания рассказала, что видеоклипы будут иметь квадратный формат по аналогии с популярным приложением Instagram. Помимо создания роликов, соцсеть предоставит возможность устанавливания контакта между своими подписчиками.

«Двое друзей смогут увидеть все текстовые сообщения, электронную почту, видеоролики и фотографии друг друга», — уточнили в Apple.

Новая программа будет нацелена на использование молодежью, которая привыкла активно использовать такие социальные сети как Facebook, Instagram, и Snapchat.

Компания пока не определилась, будет ли приложение доступно для скачивания в AppStore или же будет выпущено в качестве дополнения к камере гаджетов Apple.

Разрабатывают новое приложение те же люди, что когда-то работали над такими программами, как Final Cut Pro и iMovie.

Сухорукова Анастасия

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