600 тысяч лет разговоров по "закону Яровой" обойдутся в 10 трлн

«Закон Яровой» может обойтись операторам в 10 трлн рублей. 10-20% этой суммы в год может понадобиться для поддержки системы.

Минкомсвязи и операторы связи разработали технические требования к комплексам и оборудованию, предназначенному для реализации некоторых условий «закона Яровой», в частности касающихся хранения разговоров и переписки пользователей в течение шести месяцев, пишет «Коммерсантъ». По оценке генерального директора компании-разработчика оборудования АРСИЭНТЕК Дениса Нештуна, затраты на реализацию закона могут составить не менее 10 трлн рублей.

По данным «Вымпелкома», в течение 2018 года время разговоров абонентов компании будет не менее 317 миллиардов минут, половину же из них придется хранить. Таким образом, объем необходимой для хранения полугодичной информации будет равняться 12,5 эксабайт, что равно 12,5 млн терабайт. 5 эксабайт из них будут касаться данных и голосового трафика, а 7,5 — видео с IP TV и VoD.

МТС подсчитала, что за тот же период ей нужно будет хранить около 3,4 эксабайт информации, где трафик абонентов фиксированной связи будет равен 2,5 эксабайт, а мобильной — 0,88 эксабайт.

Наконец, по информации «Ростелекома», он будет хранить около 15 миллиардов минут. Это касается абонентов фиксированной связи и периода с июля по декабрь 2018 года. Точных объемов информации оператор не указал.

Суммарно для своего переоборудования всем операторам связи понадобится 40,6 миллиона накопителей HHD с объемом 10 терабайт и 30,5 миллиона накопителей SSD с объемом 1,6 терабайт. Помимо этого им потребуется 565 тысяч штук такого сетевого оборудования, как маршуризаторы, коммутаторы и межсетевые экраны. Сложность также заключается в том, что Россия производит не всю линейку оборудования.

На данный момент технические требования в процессе финального согласования с Минкомсвязью, Минпромторгом и ФСБ.

Ранее эксперты считали, что реализация условий «закона Яровой» будет стоить не больше 2,2 триллиона рублей.