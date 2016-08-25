Общество
Источник: РИА Новости
12:50, 25 Августа 2016 Версия для печати

Внезапную проверку начали для отработки реакции ВС РФ

Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил РФ была начата с целью отработать реакции на кризисные ситуации.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин приказал привести в полную боеготовность вооруженные силы РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью внезапной проверки вооруженных сил России является отработка реакции на кризисные ситуации на Юго-Западном стратегическом направлении. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает РИА «Новости».

«Осуществить полный цикл непосредственной подготовки Вооруженных сил к защите интересов Российской Федерации при нарастании угроз ее безопасности», – заявил глава Минобороны.

Кроме того, Сергей Шойгу потребовал обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на окружающую среду.

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Красникова Диана

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