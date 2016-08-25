Внезапную проверку боеготовности войск РФ сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео начала проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал о целях внезапной проверки ВС РФ.

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором показано начало проверки боеготовности Вооруженных сил. В нарезке кадров дежурные смен отдают распоряжения о готовности номер один, показаны солдаты в полной экипировке, а также танки и машины, которые выстраиваются в боевые позиции.

Внезапная проверка будет проводиться с 25 по 31 августа в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Проверки пройдут в Южном, Западном и Центральном военных округах, на Северном флоте и в Главном командовании ВКС и ВДВ. Соединения и воинские части планируется вывести на полигоны и в учебные районы, где их будут готовить к решению задач по учению.