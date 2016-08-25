Общество
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14:06, 25 Августа 2016 Версия для печати

Внезапную проверку боеготовности войск РФ сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео начала проверки боеготовности Вооруженных сил РФ.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал о целях внезапной проверки ВС РФ.

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором показано начало проверки боеготовности Вооруженных сил. В нарезке кадров дежурные смен отдают распоряжения о готовности номер один, показаны солдаты в полной экипировке, а также танки и машины, которые выстраиваются в боевые позиции.

Внезапная проверка будет проводиться с 25 по 31 августа в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. Проверки пройдут в Южном, Западном и Центральном военных округах, на Северном флоте и в Главном командовании ВКС и ВДВ. Соединения и воинские части планируется вывести на полигоны и в учебные районы, где их будут готовить к решению задач по учению.

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Красникова Диана

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