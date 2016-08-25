Владелец номера Арама Петросяна: Меня преследовали его кредиторы

Владелец SIM-карты с номером Арама Петросяна рассказал Sobesednik.ru о звонках коллекторов и банковских служащих.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Кремле пообещали рассмотреть запрос нашего портала о защите обанкротившегося бизнесмена Арама Петросяна, который 24 августа захватил отделение «Ситибанка» и попросил президента РФ Владимира Путина стать его «общественным адвокатом».

Как стало известно, Арам Петросян является гендиректором и совладельцем трёх действующих компаний — «Мэмп-Уголь», «Оберег» и «Сеарко». Кроме того, раньше он руководил фирмами «СТР Групп» и «Налира», которая обанкротилась в августе 2015 года.

Также сообщается, что за последние годы Петросян несколько раз не возвращал в срок банковские кредиты. Однако в мае 2016 года, по данным СМИ, он расплатился по трём кредитам, после чего судебные приставы оставили его в покое.

Sobesednik.ru позвонил по телефону, указанному в реквизитах компании «Налира». Оказалось, что нынешний пользователь SIM-карты с номером захватчика банка не имеет никакого отношения к Араму Петросяну и его компаниям. Тем не менее ему регулярно звонят коллекторы, банковские сотрудники, а теперь ещё и журналисты.

— Уже больше года я пользуюсь этой симкой, — рассказал нам офисный сотрудник Андрей. — С Арамом я знаком заочно — по звонкам из банков, от коллекторов. Звонки были из разных банков, не из одного: Сбербанк, ВТБ — кого только не было. Всё время спрашивали Арама. Я объяснял, что номер давно не его, что симку я покупал в салоне — он мне её не передавал из рук в руки. В последние месяцы было какое-то затишье в силу, наверное, принятия новых законов о коллекторстве. А перед этим активненько звонили. Вчера, конечно, как прорвало. Сначала я даже не понимал, почему обо мне все так вспомнили.

Тем не менее Андрей не собирается менять SIM-карту, потому что спокойно относится к шквалу звонков.

— Я не воспринимал это с какой-то злостью, — сказал наш собеседник. — У банков так построена работа: они не ищут «хвосты», а начинают долбить по номеру телефона, который у них есть. В банке мне советовали прислать им договор с мобильным оператором. Но вроде презумпцию невиновности у нас никто не отменял — почему я должен что-то делать для какого-то банка, чтобы он продвинул свою работу вперёд? Но я ровно к этому отношусь, я сам по себе неконфликтный человек. А насчёт истории с захватом банка — довели человека... Раз он занимался крупным бизнесом, нервы у него должны быть в порядке. Значит, морально подломили его.