У ВДВ нет времени на достраивание "Зенит-Арены"

Солдаты Воздушно-десантных войск РФ отказались заниматься достраиванием стадиона «Зенит-Арена».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что после обысков у компании-строителя «Зенит-Арены» был задержан экс-сотрудник «Ленэнерго», который уволился накануне.

Заявление об отказе достраивания военные сделали после слов вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о том, что военные смогут завершить строительство всего за месяц, передаёт ТАСС.

Представитель пресс-службы Воздушно-десантных войск отметил, что «ВДВ – один из самых элитных и боеспособных родов войск Вооруженных сил» России, который создан для обеспечения безопасности России, поэтому времени на строительство у них нет.

Накануне Албин заявил, что один полк ВДВ сможет достроить «Зенит-Арену» всего за месяц, в чём его уверил полковник ВДВ, который сейчас руководит сооружением крыши над стадионом.

Строительство «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. В настоящее время на стадион уже потратили более 40 миллиардов рублей при его изначальной стоимости в 7 миллиардов.