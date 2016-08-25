После обыска в "Метрострое" задержали сотрудника "Ленэнерго"

После обысков у компании-строителя «Зенит-Арены» был задержан экс-сотрудник «Ленэнерго». Известно, что он уволился накануне.

Ранее Sobesednik.ru приводил комментарий «Метростроя» о том, что обыски в их офисе со строительством «Зенит-Арены» не связаны.

Сегодня советник замдиректора «Ленэнерго», 34-летний Дмитрий Ильченко, задержан силовиками. Сообщается, что незадолго до этого, а именно в день обысков, Ильченко из компании уволился.

«В данный момент Дмитрий Ильченко не работает в "Ленэнерго". Его задержание не связано с работой компании», – сообщили «Фонтанке.ру» в пресс-службе компании.

Ранее задержанный занимал пост директора в фирме «Петрострой», являвшейся субподрядчиком «Метростроя» на выносе инженерных сетей. Ильченко является подозреваемым по делу о фактах мошенничества в особо крупном размере. Речь идет о контрактах на вынос инженерных сетей с будущих станций «Новокрестовская», «Беговая», «Юго-Западная» и «Путиловская». По версии следователей, работы были выполнены не в полном объеме, хотя все деньги были выплачены.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге в здании «Метростроя» прошли обыски. В офисе работали силовики ФСБ «Град» и сотрудники в штатском.