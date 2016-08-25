Чиновники – о голодающих матерях: Они еще не передохли?!

За все время голодовки к женщинам не вышел ни один единоросс

Многодетные матери, ждущие квартир 25 лет, объявили бессрочную голодовку, узнал Sobesednik.ru.

Второй месяц в Москве прямо под носом «Единой России» (возле центральной приемной партии в Банном переулке) продолжается голодовка столичных очередников.

Протестующие уже много лет – некоторые и четверть века – не могут получить ни положенное им по закону жилье, ни субсидию на его приобретение. Голодают женщины, среди которых есть и многодетные матери.

Номер был 1300, стал – 7810

Осенью 2014 года после реорганизации департамента жилищной политики Москвы в департамент горимущества очереди льготников и обычных граждан были объединены в одну. После чего на этом и без того непростом фронте начался натуральный ад: многие просто отчаялись получить жилье. Терпение людей лопнуло, и они начали выходить на улицу.

– Мы активисты общественной организации «Очередники Москвы», – рассказывает одна из лидеров протеста, Лариса Дроздова, мать пятерых детей. В 2014 году ее номер в очереди на субсидию был 1300. Сейчас – 7810. – В марте 2014-го у нас были первые пикеты, еще тогда были соединены очереди многодетных матерей на субсидию и обычных очередников. А в 2015 году была создана наша организация, и мы начали протестовать еще и потому, что перестали работать все социальные программы.

Требования протестующих просты: заселение пустующего жилья, введение отдельного бюджета для многодетных на субсидию и прозрачность очереди. Чтобы было ясно, кто за кем стоит (сейчас, утверждают протестующие, это узнать практически нереально), кто уже получил жилье и на каком основании.

Мирных протестующих неоднократно задерживала полиция Фото: группа ВКонтакте Общественной организации «Очередники Москвы»

– Мы выходили на митинги, стояли в одиночных пикетах, писали во все инстанции, в какие только можно, – продолжает Лариса. – И депутатам, и в мэрию, и в прокуратуру, и президенту (у протестующих и подтверждающие это кипы документов имеются. – Авт.). Никто не реагировал! И сейчас на наши обращения приходят одни отписки. Мы несколько штук сверяли – всё одинаково, вплоть до запятой! Эта голодовка – крайняя мера. Мы решили, что, возможно, нас хотя бы так услышат.

Женщин затолкали в автозак

В первых числах августа в лагерь голодающих нагрянула полиция. Полиэтиленовый домик-навес, под которым ночевали женщины, разрушили. Женщин затолкали в автозак. Якобы те мешали благоустройству в сквере, где расположились. Крохотный скверик действительно «благоустроили»: рабочие перерыли газон, после чего их в Банном больше не видели. А протест перешел в форму одиночных пикетов. Женщины продолжают голодовку и дежурят возле офиса ЕР с плакатами по очереди.

Наверное, не было бы обидно, рассуждают участницы голодовки, если бы действительно кризис, «денег нет» и жилье не на что строить. Но, утверждают они, в городе полно пустующего жилья – и новостройки, и вторичка.

– Очень много новостроек – и в Некрасовке, и на улице Базовской, – рассказывает Лариса. – И вместо того чтобы их заселить очередниками, квартиры там либо продаются по коммерческим ценам, либо сдаются нелегалам. А с субсидиями что? В 2015 году на них было выделено 5 млрд рублей. Очередь желающих воспользоваться этой программой была в районе 7 тысяч. Господин Ефимов (глава департамента горимущества. – Ред.) в конце декабря говорил о том, что эта программа не востребована. Понятно – предложения о субсидиях они шлют людям, которые простояли в очереди 20–25 лет. И естественно, им невыгодно ее получать. Сейчас средняя стоимость метра – 150 тысяч, а субсидия дается из расчета порядка 90 тысяч. Люди понимают, что они за эти деньги ничего не купят.

«И зимой будем сидеть!»

Многодетных, выбравших местом протеста офис «ЕдРа», обвиняют чуть ли не в исполнении политического заказа. Но логика протестующих проста: проблема их социальная. Так кому, как не партии власти, решать ее?

При разгроме лагеря вещи голодающих растащили Фото: группа ВКонтакте Общественной организации «Очередники Москвы»

К голодающим действительно (не исключено, что по той же самой причине – выборы) проявляют большой интерес. Их посещали члены парламентских и непарламентских партий, мундепы всех уровней. Приезжали чиновники из СПЧ. Недавно там прошел круглый стол с участием активисток. Приглашали мэра и чиновников из департамента, но никто из них не явился.

12 августа, на 43-й день голодовки, голодающих навестили кандидаты в депутаты ГД. Первые минут 40 все шло мирно. Но затем начальник ОМВД по Мещанскому району Игорь Морковник вырвал микрофон из рук выступавшей девочки (у голодающих есть видео этого момента), и всех собравшихся стали заталкивать в автозак. «На борту» оказались даже кандидаты в депутаты. Одна из задержанных, кандидат Юлия Галямина, позже сообщила: в отделении полицейские сетовали, что не смогли повязать женщину с детьми (ее отбили местные жители, которые всячески помогают протестующим – одеждой, водой, морально. – Авт.) и их теперь накажут: начальник ОВД недоволен, что нельзя привлечь органы опеки.

– Знаете, у меня муж раньше был очень ярым сторонником Путина, – делится одна из участниц акции. – Так недавно он мне сюда позвонил и рассказал, что только что по ТВ был сюжет, как Путин встречался со спортсменами, не допущенными до Олимпиады. «И так он их жалел: бедные, мол, несчастные, – говорит. – А то, что тут 10 баб помирают, ему пофиг! Нена­вижу!»

Партия власти отвечает людям взаимностью. Однажды голодающая девушка, стоявшая у дверей в одиночном пикете, услышала фразу, которую бросил охраннику входивший в здание благообразный мужчина с портфелем: «Они что, еще не передохли?!»

– Наверное, власть действительно ждет, когда мы умрем, – печально замечает Лариса. – У нас была даже сухая голодовка. На четвертый день мне стало плохо, я прекратила. Другие взяли эстафету. Сухая голодовка так и будет продолжаться, по очереди. Мы не уйдем. И зимой будем сидеть! Мы же не попрошайки. Мы не требуем халявы. Мы требуем выполнения закона.

26 августа голодающие планируют провести митинг у Белого дома. Московское правительство они уже уведомили.

Пока материал готовился к печати, его героиня Лариса Дроздова попала в больницу с диагнозом сердечная недостаточность.