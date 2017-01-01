Станет ли отзыв "дальневосточного гектара" обычной практикой?

В Гильдии юристов рынка недвижимости назвали единичным случаем отзыв "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае.

18 сентября суд отозвал право на «дальневосточный гектар» в хабаровском посёлке Ванино. Активисты Общероссийского народного фронта, которые добились такого решения, сообщили, что получатель «гектара» собиралась открыть на месте сквера в самом центре посёлка цветочный магазин.

«Спорная территория общей площадью 419 квадратных метров — одно из самых проходных мест в Ванино, здесь находятся местное отделение Сбербанка, Дом книги, детский магазин, социально значимые объекты», — сообщил РИА «Новости» активист ОНФ Юрий Светличный. По его словам, предпринимательница может выбрать участок в другом месте или обжаловать решение суда.

Суд Ванинского района Хабаровского края пока не опубликовал обоснование своего решения об отзыве «дальневосточного гектара». Педположение о судейском мотиве в разговоре с Sobesednik.ru выдвинул президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов:

— Это скорее единичный случай, который не свидетельствует о том, что можно ожидать других аналогичных решений. Судя по всему, причиной отказа стал вид разрешённого использования участка. Его границы проходили в границах сквера, поэтому вполне логично, что суд посчитал передачу такого участка в пользование частного лица неправомерной.

Участки, передаваемые в рамках проекта, не должны нарушать права и интересы граждан и публичных образований, как, например, в этом случае, поэтому судом и было принято такое решение, — объясняет Сухов. — Предпринимательница может обжаловать решение в краевом суде, однако шансы на успех незначительны. Скорее всего, ей будет предоставлен участок в другом месте.