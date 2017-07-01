Недвижимость
Источник: «Между нами, женщинами» №7-2017
07:06, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Как сэкономить на счетах за свет: семь способов

Вопрос экономии электроэнергии сегодня более чем насущный
Вопрос экономии электроэнергии сегодня более чем насущный
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил несколько самых эффективных решений экономии электроэнергии.

Вопрос экономии электроэнергии сегодня более чем насущный. Если рядовому человеку трудно представить это себе в масштабе всей страны, то на семейном бюджете необходимость экономить легко прослеживается при получении квитанций.

Вот несколько советов, как беречь электричество.

1. Покупайте бытовые приборы класса А. Современная энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая. Причем разница иногда может составлять до пятидесяти процентов. Кроме того, существуют приборы класса А+ и А++. Соответственно их энергосберегающие способности еще выше.

2. Можно перейти, например, с большого чайника на простенькую кофеварку, в которую достаточно залить маленькую кофейную чашечку воды. Это экономнее – в чайник требуется заливать воды до нижней отметки.

3. Рациональнее загружайте стиральную машину: лучше накопить достаточное количество белья, чем гонять машинку вхолостую с 2–3 вещичками.

4. Не ставьте холодильник рядом с плитой, затраты электроэнергии возрастут в несколько раз, так как прибору придется работать в усиленном режиме. То же самое, когда вы ставите в холодильник горячую пищу. И еще, не забывайте вовремя холодильник размораживать – из-за наличия наледи на стенках потребление электроэнергии возрастает на 15–20 процентов.

5. Выключайте телевизоры, компьютеры, музыкальные центры по окончании их работы из розетки. Они поглощают электроэнергию, когда находятся в режиме ожидания.

6. Чаще протирайте плафоны и лампы, при их загрязнении освещенность может уменьшиться на 10–15%.

7. Применение тройников повышает сопротивление сети и тем самым увеличивает потери электроэнергии.

читайте также:Чаще всего мы сталкиваемся с платежами за услуги ЖКХ. Существует минимум 4 способа, как оплатить счет без комиссии
Как можно сэкономить на коммунальных платежах
Оказывается, можно не только сэкономить, но даже и заработать на платежах за ЖКХ, выяснил Sobesednik.ru »

читайте также:Массу полезных советов по сбережению электроэнергии выдают специалисты самых разных уровней
Как экономить электричество. 10 простых и дельных советов
Sobesednik.ru решил напомнить о том, как наиболее эффективно экономить электроэнергию »

Вербова Яна

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Не только пляжи: развлечения в Эйлате на любой вкус
10:03, 22 Апреля 2017
Во второй части материала о туризме в Эйлате — об общении с пернатыми, одногорбыми и подводными обитателями курорта
»
Как сэкономить на счетах за свет: семь способов
07:06, 22 Апреля 2017
Sobesednik.ru выяснил несколько самых эффективных решений экономии электроэнергии
»
Дмитрий Быков: Десять лет без Ельцина
00:01, 22 Апреля 2017
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о первом президенте Российской Федерации Борисе Ельцине
»