Как сэкономить на счетах за свет: семь способов

Вопрос экономии электроэнергии сегодня более чем насущный

Sobesednik.ru выяснил несколько самых эффективных решений экономии электроэнергии.

Вопрос экономии электроэнергии сегодня более чем насущный. Если рядовому человеку трудно представить это себе в масштабе всей страны, то на семейном бюджете необходимость экономить легко прослеживается при получении квитанций.

Вот несколько советов, как беречь электричество.

1. Покупайте бытовые приборы класса А. Современная энергосберегающая бытовая техника потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая. Причем разница иногда может составлять до пятидесяти процентов. Кроме того, существуют приборы класса А+ и А++. Соответственно их энергосберегающие способности еще выше.

2. Можно перейти, например, с большого чайника на простенькую кофеварку, в которую достаточно залить маленькую кофейную чашечку воды. Это экономнее – в чайник требуется заливать воды до нижней отметки.

3. Рациональнее загружайте стиральную машину: лучше накопить достаточное количество белья, чем гонять машинку вхолостую с 2–3 вещичками.

4. Не ставьте холодильник рядом с плитой, затраты электроэнергии возрастут в несколько раз, так как прибору придется работать в усиленном режиме. То же самое, когда вы ставите в холодильник горячую пищу. И еще, не забывайте вовремя холодильник размораживать – из-за наличия наледи на стенках потребление электроэнергии возрастает на 15–20 процентов.

5. Выключайте телевизоры, компьютеры, музыкальные центры по окончании их работы из розетки. Они поглощают электроэнергию, когда находятся в режиме ожидания.

6. Чаще протирайте плафоны и лампы, при их загрязнении освещенность может уменьшиться на 10–15%.

7. Применение тройников повышает сопротивление сети и тем самым увеличивает потери электроэнергии.