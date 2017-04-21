Ставки по ипотеке опустятся ниже уровня 10% к концу 2017 года

На конференции «Ипотечное кредитование в России» глава АИЖК Михаил Гольдберг рассказал, что в конце 2017 года — начале 2018 ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже 10%

Глава центра АИЖК Михаил Гольдберг заявил, что ипотечные ставки продолжат снижаться и к 2020 году могут составить 7%.

Как сообщает ресурс IRN.RU, на конференции «Ипотечное кредитование в России» Михаил Гольдберг рассказал, что в конце 2017 — начале 2018 года ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже 10%.

Кроме того, глава АИЖК добавил, что к 2020 году ставки по ипотеке могут приблизиться к 7%.

«Что касается 6-7% — если инфляция стабилизируется на уровне 4%, я не вижу никаких глобальных причин, почему такую ставку в среднесрочной перспективе в 3-5 лет мы не можем увидеть», — отметил Гольдберг.