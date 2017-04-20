Недвижимость
Источник: РБК
11:50, 20 Апреля 2017 Версия для печати

"Хрущевки" не будут сносить в Хамовниках по желанию жителей

Глава управы Хамовников 19 апреля на встрече с жителями заявил, что район исключат из программы по сносу пятиэтажек.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что власти назвали число пятиэтажек, которых снесут до конца года.

В минувшую среду Сергей Носков, глава управы района Хамовники, на встрече с местными жителями заявил о том, что район исключат из программы сноса пятиэтажек, передает корреспондент РБК, присутствующий на встрече.

По словам Носкова, такое решение принято по двум причинам. Во-первых, сами жители не хотят, чтобы в районе сносили пятиэтажки. Во-вторых, власти не нашли площадки для строительства жилья под переселение.

Носков добавил, что решение было принято на уровне правительства Москвы.

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Карпухина Мария

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