"Хрущевки" не будут сносить в Хамовниках по желанию жителей

Глава управы Хамовников 19 апреля на встрече с жителями заявил, что район исключат из программы по сносу пятиэтажек.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что власти назвали число пятиэтажек, которых снесут до конца года.

В минувшую среду Сергей Носков, глава управы района Хамовники, на встрече с местными жителями заявил о том, что район исключат из программы сноса пятиэтажек, передает корреспондент РБК, присутствующий на встрече.

По словам Носкова, такое решение принято по двум причинам. Во-первых, сами жители не хотят, чтобы в районе сносили пятиэтажки. Во-вторых, власти не нашли площадки для строительства жилья под переселение.

Носков добавил, что решение было принято на уровне правительства Москвы.