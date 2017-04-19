Президентский совет против реновации пятиэтажек: ложная надежда?

Эксперты совета президента раскритиковали проект сноса хрущевок в Москве — но это не поможет на рассмотрении в Госдуме

Как сообщают «Ведомости», члены президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства — правоведы, судьи Верховного, Конституционного и Арбитражного судов, представители Генпрокуратуры — сочли документ неконституционным и нарушающим права граждан. Затеянный Собяниным проект осудили практически по всем пунктам.

Ознакомившись с законопроектом, который должен рассматриваться в Госдуме завтра, 20 апреля, эксперты пришли к выводу, что он не решает поставленной задачи — обновления жилого фонда. Заботы о гипотетических интересах граждан там тоже нет. Также совету категорически не понравился механизм прекращения прав собственности несогласных с переездом. «Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов», — говорится в документе.

Прописанную в законопроекте фактическую подмену изъятия земельных участков для госнужд неким «прекращением права собственности» эксперты назвали «категорически неприемлемой» и противоречащей Конституции. Порядок судебного рассмотрения споров был раскритикован особенно жестко. Согласно законопроекту, оспариванию подлежит только равнозначность предоставляемого жилья. По мнению экспертов, подобные положения делают решение административного органа непроверяемым и неотменяемым в судебном порядке, что противоречит Конституции уже фундаментально. И это далеко не полный перечень претензий президентского совета к проекту закона. В заключение эксперты поставили под сомнение возможность принятия данного законопроекта в принципе.

— На самом деле из текста статьи непонятно, что именно единогласно одобрил совет при президенте: свое заключение или законопроект о сносе, — развеивает слабую надежду на торжество здравого смысла глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. — И вряд ли мнение экспертов как-то повлияет на завтрашнее рассмотрение законопроекта в Госдуме. Но он [закон] действительно чудовищный. Вносимые им поправки совершенно противопоказаны. Наибольшую тревогу вызывает полная отмена всех градостроительных, экологических, санитарных и даже пожарных норм и правил. Там так и написано, что в Москве все это можно отменить. Получается, пусть люди живут кучно, в полной антисанитарии, без парков и скверов, которые вырубят под застройку? И еще — пусть горят?

Сказать, что многие москвичи — жители крепких кирпичных пятиэтажек, которые даже и не подают признаков ветхости, в ужасе от реновации — не сказать ничего. Но, по нашим наблюдениям, есть и такие, кто верит в слова чиновников о переселении на соседнюю улицу в современное и комфортабельное жилье большей площади. Причем факты отсутствия строительства не только на соседней улице, но и вообще в микрорайоне муниципального жилья их почему-то совершенно не смущают. Равно как и отсутствие места под это строительство — если не считать таковым ближайший парк или скверик. Есть ощущение, что здесь власти сознательно роют себе яму: гнев таких обманутых граждан должен быть особенно страшен.

— Мне известны подобные прецеденты, — соглашается Сергей Митрохин. — В Останкино на улице Годовикова жителям пообещали переселить всех в дом по соседству и даже начали его строить. Все радостно принялись ждать новоселья. И тут вдруг людям приходят бумажки с распоряжением переселяться за 15 км от их дома — в Отрадное, поближе к МКАД. За подписью тех же чиновников, что обещали им квартиры через дорогу. Аналогичная ситуация в Фили-Давыдково.

Особый цинизм происходящего, по мнению нашего собеседника, заключается в том, что в столице немало действительно аварийных домов без удобств или бывших общежитий с удобствами на этаже (один санузел на 40 жильцов), где с потолков сыплется штукатурка, а из стен торчит проводка.

— Внимательно слежу за развитием ситуации и убеждаюсь в том, что большинство таких домов не входят в програму реновации, — утверждает Митрохин. — Например, жильцам дома 19/21 на 7-й Парковой уже официально об этом заявили. Мол, живите как хотите. Смысл всей этой затеи — снести жилье там, где привлекательные условия для строительства коммерческого жилья: хорошая инфраструктура, зелень, метро рядом. Там строить элитные ЖК и получать за это откаты, а жителей отправить в район МКАД, в бывшие промзоны за счет бюджета. Заодно все это можно представить как грандиозную программу по улучшению жилищных условий москвичей.

По мнению нашего собеседника, происходящее свидетельствует о потере властью каких-либо ориентиров, кроме ориентира на коррупционные схемы.