Материнский капитал и ипотека: что хотят поменять в Госдуме

94% из тех, у кого есть сертификат на получение материнского капитала, планируют его использовать для улучшения жилищных условий

Sobesednik.ru расспросил экспертов об изменениях в закон об использовании материнского капитала, которые готовит Дума.

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, который запрещает использовать материнский капитал для погашения долга перед некоторыми кредитными организациями, сообщает «Российская газета».

Закон, работающий сейчас, дает возможность совершать неправомерные действия некоторым организациям в отношении маткапитала. Авторы законопроекта предлагают исключить из законодательства понятие «иные» организации, которые осуществляют предоставление займов по договору, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

По мнению финансового омбудсмена РФ Павла Медведева, случаи с незаконным обналичиванием маткапитала случаются довольно часто. Многим россиянам банки отказывают в выдаче кредитов из-за невысокой платежеспособности, а «серые» кредитные организации готовы пойти навстречу — разумеется, уже на других условиях и под огромные проценты.

Что изменят нововведения и ударят ли они по людям, желающим воспользоваться маткапиталом, выяснил Sobesednik.ru.

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко напоминает о том, как чаще всего тратится маткапитал, а также называет причины, из-за которых россияне обращаются в кредитные организации:

— Материнский капитал чаще всего используется для улучшения жилищных условий. По данным Пенсионного фонда, 94% из тех, у кого есть сертификат на получение материнского капитала, планируют его использовать в этих целях. Воспользоваться сертификатом можно тремя способами: добавить к имеющимся накоплениям для полной оплаты квартиры, добавить эти средства к первоначальному взносу или же досрочно погасить ими часть уже существующего ипотечного кредита. Чаще всего семьи используют последний способ.

Олег Репченко Фото: архив редакции

При добавлении этих средств к первоначальному взносу приходится ждать одобрения пенсионного фонда, на это может уйти около двух месяцев, что неудобно для покупателя, — продолжает эксперт. — Поэтому обладатели сертификата обычно предпочитают взять обычную ипотеку, а уже после того, как квартира будет куплена, сделать частичное досрочное погашение средствами материнского капитала.

Под сокращение, скорее всего, попадут разного рода потребительские и кредитные кооперативы, которые выдают средства на приобретение жилья по договору займа, считает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп»:

— Ранее депутаты уже запретили использовать средства маткапитала на погашение кредитов микрофинасовых организаций, так как через них мошенники обналичивали маткапитал, используя фиктивные договоры займа. Тем не менее существует масса других юридических лиц, которые имеют право выдавать средства на покупку жилья посредством договора займа, чем и пользовались мошенники. Поэтому теперь депутаты предлагают точно определить список организаций, чьи кредиты можно покрывать с использованием средств маткапитала, исключив оттуда всех кредиторов, которые могут допустить выдачу фиктивных займов на покупку жилья.

Мария Литинецкая Фото: архив редакции

Большинство получателей материнского капитала имеет дело с крупными банками, и основной части этой категории граждан ничего не грозит. Олег Репченко приводит данные о выдаче ипотечных кредитов и делает вывод о том, что изменения затронут организации, которые занимаются незаконными финансовым операциями:

— Предлагаемые Госдумой изменения вряд ли могут существенно осложнить жизнь получателям материнского капитала. Дело в том, что, по задумке авторов поправок, ограничения коснутся только самых мелких кредитных организаций, а их доля на рынке ипотеки очень мала. По данным «Русипотеки», на десятку лидеров ипотечного кредитования приходится около 90% общего объема выданных кредитов, на один только Сбербанк приходится половина от общего объема. При этом банки, не входящие в топ-10, нельзя назвать мелкими: среди них, например, «Связь-банк», «Открытие», Московский кредитный банк и многие другие организации примерно такого же уровня. Новые ограничения вряд ли затронут такие организации. Они могут коснуться единичных случаев. Поэтому предложенные законодательные изменения должны действительно работать против незаконных схем обналички материнского капитала, а не против добросовестных семей, решивших использовать сертификат для улучшения жилищных условий.