"Выросли не темпы капремонта, а темпы распила"

Сообщение о росте темпов капремонта по стране Sobesednik.ru обсудил с активистом протестующих против сборов.

В Минстрое оценили темпы проведения капитального ремонта в России и назвали «передовые» и «отстающие» регионы. Последние (таких пять: Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания) пообещали взять под особый контроль. Собираемость взносов на капремонт, как сообщил министр Михаил Мень, выросла за прошедший год на 8,5% и приблизилась к 86%.

Программа капремонта с самого первого дня вызывает споры. Активист акции «Не плати за хап-ремонт» Мила Серова рассказала Sobesednik.ru, какие есть подводные камни у самой скандальной программы последнего времени:

— Отчет Минстроя — это фиговый листочек, которым он пытается прикрыть провал программы «хап-ремонта». Это не темпы ремонта выросли, а темпы «распила».

Чиновники могут рисовать в отчетах любые цифры, ведь мы, собственники, все равно проверить их не можем, так как практически отстранены от контроля за накоплением взносов и их расходованием. Как можно контролировать фонды, когда мы в Москве получаем анонимные платежки, где ни слова про фонд капремонта, нет его реквизитов, расчетного счета? МФЦ г. Москвы, штампующий платежки, вынуждает нас отправлять деньги на транзитные счета банка без указания расчетного счета фонда. То есть — на деревню дедушке. Такая же транзитная схема и в Крыму. В Ялте народ уже собирал митинг по этому поводу. Сокрытие от нас расчетного счета и есть основание не доверять и не платить фонду.

Фонды по закону обязаны за полгода до ремонта дать собственникам на утверждение объемы, сметы и сроки работ, напоминает эксперт:

— Ничего этого не делается. Поэтому многие дома просто не пускают «хапремонтеров» без документов. Есть дома, где сгнили деревянные перекрытия и крыша вот-вот рухнет, а фонд пришел менять газовые трубы! Фонды делают только тот ремонт, который придумали, а не тот, который реально нужен дому. А все потому, что региональные программы по всей стране были составлены без технического обследования домов и согласования с собственниками. Ведь не просто так Госдума тихой сапой убрала из Жилищного кодекса статью про договор фонда с собственниками. Нет договора — нет ответственности и гарантий.

Взносы не страхуются, не защищены от инфляции, от воровства. А когда в судах граждане стали требовать от регионального оператора заключить договор — фонд отказался, и суды встали на его сторону, — говорит Мила Серова. — Суды, прокуратура, жилинспекция в упор не видят ни проблемы с анонимными платежками, ни коррупционноемкие схемки с транзитными счетами, ни тотальную безответственность фондов в отсутствие договоров.

В Минстрое между тем призвали региональных операторов капремонта к большей открытости — например, проводить фото- и видеофиксацию работ: «Наша цель — сделать проведение капитального ремонта полностью открытым и понятным для любого потребителя. Полезть на чердак, чтобы проверить, заменили ли строители стропила, готов далеко не каждый. А вот проверить фото и видео отчет на сайте регоператора могут практически все. Принятая мера будет полезна и самому регоператору — установка видеонаблюдения обеспечит круглосуточный контроль за работой подрядчика и поможет более оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций», — заявил министр Михаил Мень.