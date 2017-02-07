Поможет ли новый Фонд долевого строительства дольщикам?

На что могут рассчитывать дольщики после создания нового фонда и как это отразится на ценах, узнал Sobesednik.ru

На что могут рассчитывать дольщики после создания нового фонда и как это отразится на ценах, узнал Sobesednik.ru.

Правительство создает новый компенсационный Фонд долевого строительства, который возглавит бывший депутат Госдумы Елена Николаева. Фонд заработает с весны 2017 года. Кому и чем он поможет, спросил Sobesednik.ru у юриста компании «Дольщик требует!» Ирины Ельшиной.

— Предполагается, что со временем указанный фонд полностью заменит систему страхования гражданской ответственности застройщика, действующую ныне и, как показывает опыт, неэффективную. Законопроект предусматривает, что, скорее всего, фонд будет государственный и будет формироваться за счет средств, перечисляемых застройщиками в размере 1% от суммы договора долевого участия, заключаемого с каждым участником. В случае банкротства застройщика из фонда будут выплачиваться возмещения пострадавшим дольщикам.

— То есть новый фонд по принципу работы будет напоминать АСВ — Агентство по страхованию вкладов?

— Да, принцип похож, но в данном случае для получения выплаты в случае банкротства гражданин должен вовремя обратиться в арбитражный суд. Кроме того, также рассматривается возможность финансирования из средств Фонда достройки новым застройщиком так называемых «брошенных» объектов.

— Какие минусы у законопроекта?

— Минусом приятия указанных поправок к Закону № 214-ФЗ может стать повышение стоимости договоров долевого участия, особенно с учетом того, что вводится еще и компенсационный фонд договорных обязательств.

— А что делать тем, кто уже попал в ряды «обманутых дольщиков»?

— К сожалению, особенно актуальна в последнее время тема долгостроев. Здесь следует разделять поведение застройщиков и их руководителей вне правового поля, когда указанные лица вывели капитал в офшоры и их самих, как говорится, днем с огнем не сыщешь, и ситуацию, когда юридическое лицо старается создать хотя бы видимость своей невиновности либо в действиях юрлица не обнаружены признаки фиктивного банкротства. В первой ситуации необходимо обращаться в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, Следственный комитет и так далее.

Во втором случае дольщику нужно действовать по следующему алгоритму: обратиться в арбитражный суд для включения в реестр требований кредиторов, либо заявить требования о передаче жилого помещения, либо признавать право собственности на объект. Очень важно обратить внимание на сроки обращения в суд за защитой своих прав. Так, в случае введения процедуры наблюдения застройщика следует обратиться с заявлением о включении в реестр в течение 30 дней с даты публикации сообщения, а в конкурсном производстве — в течение двух месяцев.