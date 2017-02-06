Освободит ли Госдума многодетные семьи от налога на имущество

По данным всероссийской переписи населения 2010 года в стране насчитывается более 1,2 млн семей с тремя и более детьми

На идею отменить для многодетных семей налог на имущество депутата вдохновил патриарх Кирилл. Но станет ли проект законом?

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставление многодетным семьям права на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц. Автором законопроекта является глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от КПРФ Тамара Плетнева. «Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить членам многодетным семей право на налоговую льготу в отношении налога на имущество физических лиц, дополнив ст. 407 НК РФ соответствующими положениями», — гласит текст пояснительной записки. По замыслу автора, законопроект будет способствовать повышению рождаемости и статуса семей, имеющих трех и более детей. Сообщалось, что, по мнению Плетневой, реализация законопроекта может потребовать до 6,4 млрд рублей.

Sobesednik.ru поговорил с депутатом о возможности реализации законопроекта, а также узнал у эксперта, как может быть облегчено налоговое бремя для многодетных семей.

Тамара Плетнева не подтверждает цифры, которые были озвучены в СМИ. Законопроект еще не проработан, а конкретные цифры называть преждевременно, считает депутат:

— Не знаю, откуда в СМИ появились эти цифры. Даже я не представляю, какие средства потребуются на реализацию законопроекта, у нас еще нет заключения правительства. Когда получим бумаги, тогда у нас появятся и расчеты, пока планировать преждевременно.

Тамара Плетнева Фото: Стоп-кадр Youtube

Семьи, проживающие в «трешках», платят 11 700 рублей в год

Налогом на имущество облагаются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, а также любые другие строения, помещения или сооружение, а также доли в этих объектах. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко рассказывает, сколько могут платить за недвижимость проживающие в Москве многодетные семьи:

— Для примера можно взять несколько вариантов квартир в Москве, в которых гипотетически может проживать многодетная семья. Допустим, это будет скромная двухкомнатная квартира площадью 55 кв. метров где-нибудь в Восточном Бирюлеве. Стоимость такой квартиры составит чуть больше 6 млн рублей. Для этой ценовой категории действует минимальная ставка — 0,1%. Помимо этого для квартир используется вычет в 20 кв. метров. То есть в результате налогооблагаемая база составит 3,8 млн рублей, значит, в год сумма налога будет равна 3 800 рублям.

Олег Репченко Фото: архив редакции

Если семья проживает тоже в недорогом районе, но в трехкомнатной квартире, ее стоимость, скорее всего, превысит 10 млн рублей, а значит, будет действовать уже ставка 0,15%. Допустим, это квартира площадью 70 кв. метров и стоимостью 11 млн рублей. Применяем вычет в 20 кв. метров, получаем налогооблагаемую базу 7,8 млн рублей. Ежегодный налог составит 11 700 рублей, — продолжает эксперт. — И возьмем для примера более обеспеченную семью, которая тоже живет в трехкомнатной квартире, но больше площадью (80 кв. метров) и в более дорогом районе — допустим, в Ломоносовском. Такая квартира может стоить около 23 млн рублей. Для ценовой категории более 20 млн рублей действует ставка 0,2%. После вычета налогооблагаемая база составит 14,4 млн рублей, а годовой налог — 28 800 рублей.

То есть мы видим, что чем больше и дороже квартира, тем более чувствительным является налог на имущество. Логично предположить, что многодетная семья всегда стремится к бо́льшей площади, именно им нужны большие квартиры. Поэтому отмена налога для многодетных семей может стать полезной мерой, — резюмирует Репченко.

«Единая Россия» одобрит законопроект только с разрешения правительства

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране насчитывается более 1,2 млн семей с тремя и более детьми. Если умножить эту цифру на минимальную сумму, приведенную экспертом, получим около 4,5 млрд рублей, что не так сильно отличается от приведенных в СМИ данных.

Сумма значительная, но Тамара Плетнева верит в успех своей инициативы. Депутат рассказывает, что на работу над законопроектом её воодушевила речь патриарха Кирилла, который в январе выступал перед депутатами на V Рождественских парламентских чтениях:

— Выступал патриарх, он предложил данное начинание [патриарх Кирилл призвал пересмотреть список льготных категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога, на уровне федерального закона], и я сразу же отреагировала. Однако «Единая Россия» имеет в парламенте большинство и только с разрешения правительства одобрит законопроект. Но я надеюсь, что он пройдет, ведь когда выступал патриарх, его речь закончилась рукоплесканием — так выразили поддержку представители всех фракций. Может, что-то получится у нас.

Патриарх Кирилл выступил перед депутатами на V Рождественских парламентских чтениях Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press