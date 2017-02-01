Сокращение субсидий на капремонт: где возьмут деньги?

Сумма, выделяемая на капремонт в 2017-м, почти на 1,5 млрд рублей меньше аналогичных расходов в прошлом году

Государство перекладывает обязательства по капремонту, признанные Конституционным судом, на граждан, считают эксперты.

В Минстрое предложили выделить 2,4 млрд рублей субсидий регионам РФ для покрытия трат на льготы по капитальному ремонту пожилым гражданам в 2017 году. Данная компенсация предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья (достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%).

При этом сумма, выделяемая в 2017 году, почти на 1,5 млрд рублей меньше аналогичных расходов в прошлом году, тогда было потрачено 3,76 млрд рублей. Откуда предполагается взять недостающие 1,36 млрд рублей выяснил Sobesednik.ru.

Разница между субсидиями для регионов по капремонту в этом и в прошлом году немаленькая. Все эти деньги уже собрали с собственников жилья, считает адвокат Всеволод Свобода. Сборы на капремонт сейчас превышают траты, а точных методик расчета субсидий по капремонту не существует, в результате правительство может направлять в регионы любые суммы:

— Во многих регионах по официальным данным на капремонт собрали вдвое больше денег, чем собирались потратить. 2,4 млрд рублей, 3,76 млрд рублей — все эти суммы взяты с потолка. В прошлом году, когда в Конституционном суде оспаривалась конституционность сборов на капитальный ремонт многоквартирных домов, обсуждалось, что методик расчета затрат по капремонту на год вперед не существует. Правительство требует расчет на конкретные суммы, а по капремонту таких расчетных формул не существует: нет информации о данных по затратам на материалы, как и о стоимости работ. Сначала собираются деньги, а потом принимается решение, какие дома будут чинить. Конкурсы по капремонту не проводятся открыто. Фонды капремонта формально не являются госучреждениями, по факту это некоммерческие организации. То есть они не попадают под нормативы о госзакупках. Мы не видим открытых конкурсов, соответственно, можем увидеть любые цифры, ведь обоснования трат нет, — напоминает эксперт.

Всеволод Свобода Фото: Стоп-кадр Yotube

"Уменьшение субсидий напрямую противоречит решению Конституционного суда"

В законе 1991 года о приватизации говорилось, что прежде чем приватизировать жилье, государство обязано его отремонтировать. В действительности тремонтировано было всего 10–12% жилья по стране, рассказывал Sobesednik.ru Вадим Соловьев — политик, один из депутатов фракции КПРФ в Госдуме VI созыва, инициировавших запрос о законности капремонта в Конституционный суд РФ.

Уменьшение суммы субсидий для регионов идет наперекор решению Конституционного суда, считает Соловьев:

— Конституционный суд признал, что ведение взносов не отменяет обязательств государства перед жителями домов, требовавших капремонта на момент приватизации жилья. Конституционный суд призвал тогда депутатов внести соответствующие изменения в закон. Теперь же получается, что уменьшение субсидий напрямую противоречит решению Конституционного суда. В суде об одном говорят, а правительство делает наоборот: уменьшает субсидии. Денег у правительства нет, вот и сокращают траты, где это возможно сделать. Не будем забывать, что механизм капитального ремонта заработал, деньги собираются — вот таким образом они и уходят от социальных обязательств, перекладывая все на плечи граждан.