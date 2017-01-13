Почему в Москве в 2016-м разрешили строить в два раза больше

Sobesednik.ru узнал у экспертов, чем объясняется резкий рост числа выданных в Москве разрешений на строительство.

Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) в 2016 году выдал разрешений на строительство на плоащди 10,17 млн кв. метров что в два раза больше, чем в 2015 году. Начнут ли теперь новостройки расти как грибы после дождя и что вообще изменится для потребителя?

Генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина:

— Значительное увеличение количества выданных разрешений на строительство в 2016 году вызвано сразу несколькими причинами. В связи с активной застройкой, реновацией бывших промзон появляется больше площадок под строительство. Например, в конце 2016 года на территории бывших промзон реализовалось 687 тыс. кв. метров, что на 45% больше, чем в 2015 году. Далее предложение в промзонах будет расти.

Кроме того, ужесточение 214-ФЗ [«Об участии в долевом строительстве»] с 2017 года по многим пунктам вынуждало застройщиков действовать быстрее, так как если проектная декларация публиковалась до конца года, проект выводился на рынок, то на него новые «жесткие» поправки не распространяются. Таким образом, для некоторых застройщиков стимулом стало желание сохранить долю рынка.

Управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая:

— Увеличение числа выданных разрешений в последние два года связано с тем, что в 2010–2011 гг. был введен мораторий на выдачу новых разрешений. Новая администрация мэра Москвы проводила ревизию существующих инвестиционных контрактов с застройщиками и перезаключала их. Затем начался процесс разработки проектной документации, ее утверждения и экспертизы, который растянулся еще примерно на два года. Таким образом, как раз в 2014–2016 гг. девелоперы начали получать разрешения на стройку объектов, которые планировались еще в начале 2010-х гг. Более того, именно тогда в поле зрения девелоперов попали промзоны, которые сейчас стали площадкой для строительства десятков новых ЖК, что также обусловило увеличение количества выданных разрешений.