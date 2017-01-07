Зачем сократили срок выхода из "общего котла" по капремонту?

Госдума приняла закон, по которому будет сокращен с двух лет до одного года срок формирования фонда капитального ремонта у регионального оператора в «общем котле»

Эксперт рассказал Sobesednik.ru, как будут использовать новые сроки вывода денег из фондов капремонта в регионах.

Госдума приняла закон, по которому будет сокращен с двух лет до одного года срок формирования фонда капитального ремонта у регионального оператора в «общем котле» и перехода на специальный счет многоквартирного дома, сообщает РИА «Недвижимость». Депутаты, внесшие законопроект, обосновывают этот срок тем, что региональные программы капитального ремонта подлежат актуализации не реже чем один раз в год.

По действующему законодательству решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через два года после направления региональному оператору соответствующего решения.

По мнению Никиты Чулочникова, председателя экспертного совета Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН), региональные операторы заинтересованы в ускорении данной процедуры для того, чтобы быстрее исключить из процесса принятия решения собственников квартир, а также привлечь к работе крупные региональные компании, заинтересованные в больших заказах. Эксперт рассказал Sobesednik.ru о своем видении решения проблемы «общего котла»:

— Есть два способа аккумулирования денежных средств для проведения капремонта. В первом деньги могут накапливаться у регионального оператора, на счете которого формируется так называемый «общий котел». Распоряжаться отчислениями жильцов при такой схеме будут чиновники. Альтернативным вариантом может быть накопление денег на счете конкретного дома, когда сами жильцы через ТСЖ, ЖСК или через управляющую организацию контролируют счет. Но просто собирать деньги недостаточно, нужно еще соблюдать сроки проведения работ. Если жильцы не смогут потратить в нужное время деньги, все необходимые средства на ремонт с их счета переводятся и тратятся на ремонт местными властями.

Важно понимать, что собственники квартир крайне инертны. В идеале они должны выбирать на общем собрании за отведенный срок способ накопления средств: это может быть счет дома или счет регионального оператора капремонта. Обычно они крайне редко успевают выбрать схему отчислений. При этом если жильцы за два года (а теперь — один год) не выбирают способ накопления средств, за них это делают местные власти (региональные фонды).

Никита Чулочников Фото: архив редакции

Региональные фонды капремонта получают доступ к деньгам жильцов

Возможно, этими действиями собственников пытаются стимулировать к действию, — предполагает эксперт. — Однако, скорее всего, на практике при инертном поведении жильцов власти сократят еще и время принятия решения. Теперь вероятность того, что собственники примут решение сами, уменьшается, а вероятность того, что деньгами смогут распоряжаться региональные операторы, — увеличивается. Я считаю, что в региональных фондах капремонта смогут эти деньги накапливать, управлять этими активами и куда-то вкладывать: например, размещать средства на депозитных счетах, получать проценты и так далее. Этот ресурс даст возможность получать прибыль и будет работать как инструмент банковского кредитования.

Помимо того, что региональные операторы будут получать на какое-то время деньги жильцов, они смогут и кардинально менять сам процесс проведения капитального ремонта. В эти фонды будут продолжать стекаться деньги жильцов сотен домов, и чиновники смогут, грубо говоря, заказывать услуги по капремонту оптом. На торги выставят лоты по работам в десятках домов. И тут появляется возможность оперировать огромными объемами денежных средств — сотнями миллионов рублей. Соответственно, участвовать в торгах смогут только крупные компании, а небольшие игроки будут выключены из процесса. Конечно, стоимость работ удешевляется, но и выбор компаний тут совсем другой. Понятно, что основным выгодоприобретателем по-прежнему останутся крупные компании, которые смогут держать под контролем весь рынок.

Если жильцы за два года (а теперь — один год) не выбирают способ накопления средств, за них это делают местные власти Фото: Alexander Legky/Russian Look

Сохранить высокое качество работ на каждом объекте при отсутствии индивидуального подхода к управлению конкретным домом будет сложно, так как главным критерием здесь будет низкая цена. Исправить ситуацию мог бы доверительный управляющий, который по поручению большинства собственников разработает индивидуальную концепцию управления домом, определит необходимый объем ремонтных работ, оптимальный порядок их проведения и поможет выбрать строительного подрядчика, предложившего наилучшие условия, — отмечает эксперт.