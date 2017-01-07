С 1 января выросли взносы на капремонт из-за инфляции

В ряде регионов с января 2017 года выросли взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Об этом сообщает «Российская газета». По данным издания, увеличение взноса на капремонт связано с ростом цен на стройматериалы и общей инфляцией.

Изменения коснутся Амурской области (взнос поднимется с 6,5 рубля до 7,9 рубля за кв.м для жителей многоэтажек), Приморского края (с 6,57 рубля до 7,10 рубля). В Архангельской области вместо 6,66 рубля жителям придется платить 7,16 рубля.

В Оренбургской области жильцу в зависимости от типа дома придется заплатить от 4,62 рубля до 7,42 рубля, а в Архангельской — от 3,6 рубля до 8 рублей.