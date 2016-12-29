Что будет с ценами на недвижимость в 2017 году

В 2016 году цены на недвижимость успокоились

Sobesednik.ru узнал у эксперта, что будет происходить с ценами на недвижимость в наступающем году.

В 2016 году цены на недвижимость успокоились.

– Полагаю, что в 2017 году цены продолжат увеличиваться ежемесячно примерно на 1%, – прокомментировала управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

Зато наступило самое время присмотреться к дачам и прочим загородным объектам.

– На рынке вторичной и загородной недвижимости наиболее вероятный сценарий – это стагнация цены, то есть они будут сохраняться на одном уровне в течение года, – считает Мария Литинецкая.