Недвижимость
Источник: «Собеседник» №47-2016
22:04, 29 Декабря 2016 Версия для печати

Что будет с ценами на недвижимость в 2017 году

В 2016 году цены на недвижимость успокоились
В 2016 году цены на недвижимость успокоились
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru узнал у эксперта, что будет происходить с ценами на недвижимость в наступающем году.

В 2016 году цены на недвижимость успокоились.

– Полагаю, что в 2017 году цены продолжат увеличиваться ежемесячно примерно на 1%, – прокомментировала управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

Зато наступило самое время присмотреться к дачам и прочим загородным объектам.

– На рынке вторичной и загородной недвижимости наиболее вероятный сценарий – это стагнация цены, то есть они будут сохраняться на одном уровне в течение года, – считает Мария Литинецкая.

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