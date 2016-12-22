Кому помогут общественные контролеры ЖКХ

До конца года минимум в 50% муниципалитетов страны должны будут появиться представители региональных центров общественного контроля

Sobesednik.ru узнал, чем будут заниматься общественные контролеры ЖКХ, которые появятся по всей России до конца года.

До конца года минимум в 50% муниципалитетов страны должны будут появиться представители региональных центров общественного контроля. Чем они смогут помочь жителям в борьбе с недобросовестными коммунальщиками, Sobesednik.ru расспросил исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу.

— «ЖКХ Контроль» давно уже завоевал себе репутацию. Если люди не могут добиться справедливости от чиновников, скажем, по пересчету платежей или некачественно выполненного капремонта, они идут к вам...

— С одной стороны, это хорошо. На счету наших активистов и правда тысячи выявленных и устраненных нарушений. Десятки тысяч граждан благодаря усилиям общественных инспекторов получили реальную помощь.

С другой стороны, популярность нас пугает — «ЖКХ Контроль» далеко не так всемогущ, как люди думают. Многие приходят к нам, когда им уже отказали все суды, и мы мало чем можем помочь...

— Что-то изменится с расширением охвата контроля за ЖКХ общественниками?

— Надеемся. Просто надо понимать, о чем речь. Общественный контролер ведь не обладает ни исключительными возможностями, ни официальными полномочиями.

В России сегодня есть три вида контроля за ЖКХ: государственный — это госинспекции с очень широкими полномочиями; муниципальные жилинспекторы (в основном они заняты профилактикой — передают данные о нарушениях в госинпекции); общественные контролеры.

В тех регионах, где принят закон об общественных контролерах (скажем, в Московской области), у них есть возможность организовывать общественные приемные, более успешно помогать людям... Там общественники следят за капремонтом, за правильным начислением платы за услуги ЖКХ, за работой коммунальных служб. Еще они обучают всем этим премудростям активистов — членов ТСЖ, советов домов и так далее.

— И все это на уровне общественной работы? То есть чиновники могут обратить внимание на их замечания, а могут и не обратить?

— Да. Но преимущество в том, что это люди, прекрасно знающие закон. Они помогают жителям писать жалобы и иски, добиваться составления актов о неполадках. Кроме того, нередко они входят в общественные советы при губернаторах, в муниципальные комиссии. То есть рычаги для реальной помощи в наведении порядка в сфере ЖКХ имеются.

— И все же все это, что называется, на птичьих правах...

— Замминистра строительства Андрей Чибис пообещал, что у общественных инспекторов будут полномочия. Насколько я знаю, готовится дополнение в законодательство касательно именно этого.

— А что это за комиссии по защите и возврату общедомового имущества (ОДИ), которые уже существуют в некоторых регионах на базе сети «ЖКХ Контроля»? Теперь до конца года будет сформирована такая комиссия уже на федеральном уровне, и она будет работать с Минстроем РФ.

— Это вот что. В свое время глава костромского регионального центра «ЖКХ Контроль» Андрей Пинчуков создал такую комиссию в Костромской области — просто видя, как много общедомовой собственности было распродано: подвалы, а то и целиком первые этажи жилых домов превращены в магазины, сауны и так далее.

Нередко помещение неправильно эксплуатируют, заливают подвалы, закрывают доступ к коммуникациям дома, а в некоторых случаях в итоге дома покрываются трещинами и даже обрушиваются. При этом помещения были незаконно проданы кем-то из чиновников, и жители от такой эксплуатации своего общедомового имущества не получают ни копейки — только проблемы.

Пинчуков и его комиссия начали бороться с этим явлением. У них появились последователи в других регионах, в частности в Петербурге. Знаете, после того, как присоединили Крым, там тоже уже готовы были распродавать ОДИ. Успели вовремя: в Крыму нет этой порочной практики.

Сейчас речь идет о том, чтобы до конца 2016-го года создать такую комиссию на федеральном уровне и проводить соответствующие проверки вместе с Минстроем РФ, возвращать ОДИ законным собственникам (ведь, приватизируя квартиру, гражданин получает и право на часть общедомового имущества), давать рекомендации администрации городов или субъектов федерации по соблюдению законодательства в данном вопросе. Надеюсь, навести порядок в этом вопросе нам удастся всем вместе. По крайней мере, Минстрой с готовностью откликнулся на такую инициативу, — говорит Светлана Разворотнева.